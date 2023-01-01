WebCatalog
Parachute

Parachute

parachutehome.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Parachute в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Дом происходит здесь. Постельное белье, банные полотенца, декор и многое другое | Дом с парашютом

Веб-сайт: parachutehome.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Parachute, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Society6

Society6

society6.com

Kmart

Kmart

kmart.com

Frontgate

Frontgate

frontgate.com

Bath & Body Works

Bath & Body Works

bathandbodyworks.com

Poshmark

Poshmark

poshmark.com

Kirkland's Home

Kirkland's Home

kirklands.com

Seventh Avenue

Seventh Avenue

seventhavenue.com

At Home

At Home

athome.com

Bonanza

Bonanza

bonanza.com

VibeCrafts

VibeCrafts

vibecrafts.com

Houzz

Houzz

houzz.com

Minted

Minted

minted.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности