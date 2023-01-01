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Альтернативы - Paperflite

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...

Issuu

Issuu

issuu.com

Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

Семейство гибких маркетинговых инструментов, которые помогут вам сохранять концентрацию, реализовывать проекты вовремя и делать вашу команду счастливой. Приведите себя в порядок прямо сейчас.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

Ведущее программное обеспечение SEO для владельцев бизнеса, агентств и специалистов по SEO. Отслеживайте свой рейтинг, следите за конкурентами, выявляйте технические ошибки и многое другое, начиная с 18,6 долларов США в месяц.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Showpad

Showpad

showpad.com

Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.

Botify

Botify

botify.com

Botify помогает вам раскрыть эти упущенные возможности и превратить их в прибыльные бизнес-результаты, и все это на платформе, созданной с учетом размера, масштаба и сложности вашего корпоративного веб-сайта. Получайте ценную информацию на каждом этапе процесса органического поиска, экономьте время ...

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.

Taboola

Taboola

taboola.com

Приложение консоли администрирования для издателей и рекламодателей Taboola.

involve.me

involve.me

involve.me

Повысьте вовлеченность клиентов. Через интерактивные воронки. Конструктор контента без кода для викторин, опросов, калькуляторов, форм и страниц оплаты. Создавайте персонализированные взаимодействия на каждом этапе пути клиента.

Highspot

Highspot

highspot.com

Highspot предлагает самые передовые в отрасли инструменты и программное обеспечение для повышения эффективности маркетинга и увеличения продаж.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Умный и мощный инструмент для ✓ анализа обратных ссылок ✓ отслеживания рейтинга ✓ исследования ключевых слов ✓ анализа конкурентов ✓ аудита сайта.

ShareThis

ShareThis

sharethis.com

Инструменты веб-сайта для увеличения вашей онлайн-аудитории. Решения для обработки данных, которые создают привлекательные связи с клиентами. Инструменты конфиденциальности для управления согласием и соблюдения GDPR.

Anyword

Anyword

anyword.com

Получайте больше конверсий и увеличивайте продажи с помощью искусственного интеллекта, который создает и оптимизирует ваш текст. Мощная прогнозная аналитика подскажет вам, что работает, еще до публикации.

Allego

Allego

allego.com

Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.

Scoop.it

Scoop.it

scoop.it

Scoop.it позволяет профессионалам и предприятиям исследовать и публиковать контент с помощью своего инструмента курирования контента.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Запечатывайте каждую сделку. Выигрывайте больше с помощью онлайн-предложений, которые выделяются и обеспечивают покупательский опыт мирового класса.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief объединяет все, что вам нужно для контент-маркетинга, в одном месте. Организуйте, структурируйте и распространяйте свой контент по нескольким каналам.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных орган...

Storyly

Storyly

storyly.io

Недостающий элемент для взаимодействия с мобильными пользователями следующего уровня. Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты...

Visually

Visually

visual.ly

Создавайте привлекательную инфографику, видеоролики и электронные книги для своих маркетинговых кампаний. Мы делаем создание премиум-контента быстрым, простым и доступным.

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

Получите лучшее в мире программное обеспечение для копирайтинга с искусственным интеллектом и создайте тексты мирового класса для своего веб-сайта, социальных сетей, отчетов, блогов, рекламных объявлений, электронных писем и многого другого.

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

Улучшайте свой контент, увеличивайте читательскую аудиторию и доходы с помощью аналитики контента в режиме реального времени. Самые инновационные информационные панели для более быстрого и эффективного принятия решений.

Paper.li

Paper.li

paper.li

Создайте свое цифровое присутствие за считанные минуты. Мы будем приносить вам контент, которым вы сможете поделиться каждый день. И сайт, который всегда свежий.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.

Contently

Contently

contently.com

Решение для контент-маркетинга с самым высоким рейтингом: экспертная контент-стратегия, корпоративная платформа контент-маркетинга и глобальная сеть создателей контента.

Spott

Spott

spott.ai

Создавайте интерактивный контент с изображениями, каталогами, видео и рекламойПопробуйте бесплатноСоздавайте интерактивный контент с изображениями, каталогами, видео и рекламойПопробуйте бесплатноСоздавайте интерактивный контент с изображениями, каталогами, видео и рекламойПопробуйте бесплатноСоздав...

Readable

Readable

readable.com

Readable — лучший инструмент для удобства чтения. Оптимизируйте ясность и сделайте аудиторию ближе.

Storipress

Storipress

storipress.com

Лучшая платформа для создания и управления контентом, которая оптимизирует ваш редакционный процесс и адаптируется к вашей аудитории. Благодаря таким функциям, как встроенный канбан и представления календаря, конструктор сайтов, интеграция, повышающая доход, и мощные инструменты SEO, Storipress позв...

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs - программное обеспечение для управления знаниями для викторин, тестов, обучения, карточек и базы знаний. Начните работу с нашим программным обеспечением для управления знаниями.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai — ведущий поставщик услуг сети доставки контента (CDN) для доставки мультимедиа и программного обеспечения, а также решений облачной безопасности.

Dubb

Dubb

dubb.com

Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...

Storylane

Storylane

storylane.io

Storylane помогает компаниям создавать интерактивные демонстрации продуктов и делиться ими с потенциальными клиентами за 10 минут. Привлекайте пользователей и повышайте конверсию с помощью интерактивного программного обеспечения для демонстрации продуктов StoryLane.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Цифровой опыт, который вам нужен повсюду Перенесите свой бизнес в большее количество мест с помощью единственного полностью автоматизированного Composable DXP на базе безголовой CMS №1.

Foleon

Foleon

foleon.com

На кого бы вы ни ориентировались, именно контент привлекает вашу аудиторию, заполняет конвейер и приводит к результатам. Так что сделайте свой опыт.

Edition Digital

Edition Digital

editiondigital.com

Программное обеспечение для издательской деятельности Edition Digital объединяет все пять важнейших моментов эффективной цифровой публикации; СОЗДАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МОНЕТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ. Создавайте интерактивный и интересный контент без программирования и распространяйте его на всех ...

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Consensus — это интеллектуальная платформа автоматизации демонстраций, используемая ведущими мировыми компаниями для масштабирования предпродажной подготовки, усиления своих команд продаж и улучшения качества обслуживания покупателей. Команды предпродажной подготовки и технических продаж автоматизир...

Seobility

Seobility

seobility.net

Универсальное программное обеспечение и инструменты SEO для оптимизации веб-сайтов и повышения их рейтинга в Google.

Joomag

Joomag

joomag.com

Создавайте, публикуйте, распространяйте, отслеживайте и монетизируйте свои цифровые журналы, каталоги, брошюры и информационные бюллетени с помощью универсальной цифровой платформы Joomag.

The Juice

The Juice

thejuicehq.com

Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс...

Seismic

Seismic

seismic.com

Узнайте, как решение Seismic для обучения и коучинга на базе искусственного интеллекта позволяет командам продаж и маркетинга привлекать покупателей и увеличивать доходы.

Silktide

Silktide

silktide.com

Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.

degpeg

degpeg

degpeg.com

Degpeg — это облачная платформа Live Commerce, которая добавляет и расширяет онлайн-продажи и маркетинг любых продуктов/услуг за счет улучшения качества обслуживания клиентов за счет многопотоковой передачи как в Интернете, так и на мобильных устройствах, одновременно поддерживая более 30 социальных...

ScreenSpace

ScreenSpace

screenspace.io

В мире отвлекающих факторов, перенасыщенных рынков и миллениалов… Команды маркетинга и продаж полагаются на ScreenSpace, чтобы прорваться сквозь шум → эмоционально привлечь высококачественных клиентов → и направить их на непреодолимый путь к ДА! Давайте будем честными → Ваши клиенты перегружены. Общ...

Waapiti

Waapiti

waapiti.eu

Откройте для себя идеальную платформу для быстрого и простого управления любым экраном. В любое время и из любого места. Правильно, без ограничений.

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