Альтернативы - Paperflite
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...
Issuu
issuu.com
Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!
Ubersuggest
neilpatel.com
Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.
Dropbox DocSend
docsend.com
Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.
CoSchedule
coschedule.com
Семейство гибких маркетинговых инструментов, которые помогут вам сохранять концентрацию, реализовывать проекты вовремя и делать вашу команду счастливой. Приведите себя в порядок прямо сейчас.
SE Ranking
seranking.com
Ведущее программное обеспечение SEO для владельцев бизнеса, агентств и специалистов по SEO. Отслеживайте свой рейтинг, следите за конкурентами, выявляйте технические ошибки и многое другое, начиная с 18,6 долларов США в месяц.
Similarweb
similarweb.com
Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.
BL.INK
bl.ink
Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Showpad
showpad.com
Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.
Botify
botify.com
Botify помогает вам раскрыть эти упущенные возможности и превратить их в прибыльные бизнес-результаты, и все это на платформе, созданной с учетом размера, масштаба и сложности вашего корпоративного веб-сайта. Получайте ценную информацию на каждом этапе процесса органического поиска, экономьте время ...
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
Taboola
taboola.com
Приложение консоли администрирования для издателей и рекламодателей Taboola.
involve.me
involve.me
Повысьте вовлеченность клиентов. Через интерактивные воронки. Конструктор контента без кода для викторин, опросов, калькуляторов, форм и страниц оплаты. Создавайте персонализированные взаимодействия на каждом этапе пути клиента.
Highspot
highspot.com
Highspot предлагает самые передовые в отрасли инструменты и программное обеспечение для повышения эффективности маркетинга и увеличения продаж.
FlippingBook
flippingbook.com
Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.
Serpstat
serpstat.com
Умный и мощный инструмент для ✓ анализа обратных ссылок ✓ отслеживания рейтинга ✓ исследования ключевых слов ✓ анализа конкурентов ✓ аудита сайта.
ShareThis
sharethis.com
Инструменты веб-сайта для увеличения вашей онлайн-аудитории. Решения для обработки данных, которые создают привлекательные связи с клиентами. Инструменты конфиденциальности для управления согласием и соблюдения GDPR.
Anyword
anyword.com
Получайте больше конверсий и увеличивайте продажи с помощью искусственного интеллекта, который создает и оптимизирует ваш текст. Мощная прогнозная аналитика подскажет вам, что работает, еще до публикации.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it позволяет профессионалам и предприятиям исследовать и публиковать контент с помощью своего инструмента курирования контента.
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
Qwilr
qwilr.com
Запечатывайте каждую сделку. Выигрывайте больше с помощью онлайн-предложений, которые выделяются и обеспечивают покупательский опыт мирового класса.
StoryChief
storychief.io
StoryChief объединяет все, что вам нужно для контент-маркетинга, в одном месте. Организуйте, структурируйте и распространяйте свой контент по нескольким каналам.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных орган...
Storyly
storyly.io
Недостающий элемент для взаимодействия с мобильными пользователями следующего уровня. Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты...
Visually
visual.ly
Создавайте привлекательную инфографику, видеоролики и электронные книги для своих маркетинговых кампаний. Мы делаем создание премиум-контента быстрым, простым и доступным.
Shakespeare
shakespeare.ai
Получите лучшее в мире программное обеспечение для копирайтинга с искусственным интеллектом и создайте тексты мирового класса для своего веб-сайта, социальных сетей, отчетов, блогов, рекламных объявлений, электронных писем и многого другого.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Улучшайте свой контент, увеличивайте читательскую аудиторию и доходы с помощью аналитики контента в режиме реального времени. Самые инновационные информационные панели для более быстрого и эффективного принятия решений.
Paper.li
paper.li
Создайте свое цифровое присутствие за считанные минуты. Мы будем приносить вам контент, которым вы сможете поделиться каждый день. И сайт, который всегда свежий.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Contently
contently.com
Решение для контент-маркетинга с самым высоким рейтингом: экспертная контент-стратегия, корпоративная платформа контент-маркетинга и глобальная сеть создателей контента.
Spott
spott.ai
Создавайте интерактивный контент с изображениями, каталогами, видео и рекламойПопробуйте бесплатноСоздавайте интерактивный контент с изображениями, каталогами, видео и рекламойПопробуйте бесплатноСоздавайте интерактивный контент с изображениями, каталогами, видео и рекламойПопробуйте бесплатноСоздав...
Readable
readable.com
Readable — лучший инструмент для удобства чтения. Оптимизируйте ясность и сделайте аудиторию ближе.
Storipress
storipress.com
Лучшая платформа для создания и управления контентом, которая оптимизирует ваш редакционный процесс и адаптируется к вашей аудитории. Благодаря таким функциям, как встроенный канбан и представления календаря, конструктор сайтов, интеграция, повышающая доход, и мощные инструменты SEO, Storipress позв...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - программное обеспечение для управления знаниями для викторин, тестов, обучения, карточек и базы знаний. Начните работу с нашим программным обеспечением для управления знаниями.
Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик услуг сети доставки контента (CDN) для доставки мультимедиа и программного обеспечения, а также решений облачной безопасности.
Dubb
dubb.com
Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя
Demandbase
demandbase.com
Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.
StorifyMe
storifyme.com
Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...
Storylane
storylane.io
Storylane помогает компаниям создавать интерактивные демонстрации продуктов и делиться ими с потенциальными клиентами за 10 минут. Привлекайте пользователей и повышайте конверсию с помощью интерактивного программного обеспечения для демонстрации продуктов StoryLane.
Contentstack
contentstack.com
Цифровой опыт, который вам нужен повсюду Перенесите свой бизнес в большее количество мест с помощью единственного полностью автоматизированного Composable DXP на базе безголовой CMS №1.
Foleon
foleon.com
На кого бы вы ни ориентировались, именно контент привлекает вашу аудиторию, заполняет конвейер и приводит к результатам. Так что сделайте свой опыт.
Edition Digital
editiondigital.com
Программное обеспечение для издательской деятельности Edition Digital объединяет все пять важнейших моментов эффективной цифровой публикации; СОЗДАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МОНЕТИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ. Создавайте интерактивный и интересный контент без программирования и распространяйте его на всех ...
Consensus
goconsensus.com
Consensus — это интеллектуальная платформа автоматизации демонстраций, используемая ведущими мировыми компаниями для масштабирования предпродажной подготовки, усиления своих команд продаж и улучшения качества обслуживания покупателей. Команды предпродажной подготовки и технических продаж автоматизир...
Seobility
seobility.net
Универсальное программное обеспечение и инструменты SEO для оптимизации веб-сайтов и повышения их рейтинга в Google.
Joomag
joomag.com
Создавайте, публикуйте, распространяйте, отслеживайте и монетизируйте свои цифровые журналы, каталоги, брошюры и информационные бюллетени с помощью универсальной цифровой платформы Joomag.
The Juice
thejuicehq.com
Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс...
Seismic
seismic.com
Узнайте, как решение Seismic для обучения и коучинга на базе искусственного интеллекта позволяет командам продаж и маркетинга привлекать покупателей и увеличивать доходы.
Silktide
silktide.com
Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.
degpeg
degpeg.com
Degpeg — это облачная платформа Live Commerce, которая добавляет и расширяет онлайн-продажи и маркетинг любых продуктов/услуг за счет улучшения качества обслуживания клиентов за счет многопотоковой передачи как в Интернете, так и на мобильных устройствах, одновременно поддерживая более 30 социальных...
ScreenSpace
screenspace.io
В мире отвлекающих факторов, перенасыщенных рынков и миллениалов… Команды маркетинга и продаж полагаются на ScreenSpace, чтобы прорваться сквозь шум → эмоционально привлечь высококачественных клиентов → и направить их на непреодолимый путь к ДА! Давайте будем честными → Ваши клиенты перегружены. Общ...
Waapiti
waapiti.eu
Откройте для себя идеальную платформу для быстрого и простого управления любым экраном. В любое время и из любого места. Правильно, без ограничений.