Альтернативы - Pantoview

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ва...

Linktree

Linktree

linktr.ee

Встречайте Linktree™, бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими мировыми брендами, авторами и влиятельными лицами.

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...

Metricool

Metricool

metricool.com

Анализируйте, управляйте и расширяйте свое цифровое присутствие. Все в одном месте. Планируйте контент в социальных сетях, просматривайте данные и управляйте рекламными кампаниями в Интернете.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social — это инструмент управления социальными сетями, который помогает предприятиям и агентствам расширять свое присутствие в социальных сетях. Бесплатно зарегестрироваться. Кредитная карта не требуется.

Later

Later

later.com

Ведущая платформа визуального маркетинга, которая позволяет планировать, планировать, публиковать и измерять результаты ваших публикаций в Instagram и социальных сетях.

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Social Blade (иногда пишется SocialBlade) — это американский веб-сайт, который отслеживает статистику и аналитику социальных сетей. Social Blade в первую очередь отслеживает платформу YouTube, но также содержит аналитическую информацию о Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymoti...

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Переосмыслите, как социальные сети могут развивать ваш бизнес с помощью Sprout Social. Посмотрите наши инструменты управления социальными сетями в действии. Начните свою собственную бесплатную пробную версию сегодня.

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly — это платформа успеха бренда, которая позволяет маркетинговым командам развивать успешные бренды в Интернете с помощью функций совместной работы, публикации и аналитики.

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Экспертно созданные инструменты управления социальными сетями, которые помогут вам превзойти ваши цели.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.

Beacons

Beacons

beacons.ai

Маяки — это самый простой способ создать ссылку на био-сайте, которая понравится вашим поклонникам, и это бесплатно!

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.

LocalStack

LocalStack

localstack.cloud

LocalStack — это эмулятор облачного сервиса, который работает в одном контейнере на вашем ноутбуке или в вашей среде CI. С помощью LocalStack вы можете запускать приложения AWS или Lambdas полностью на своем локальном компьютере без подключения к удаленному облачному провайдеру! Независимо от того, ...

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

Простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет вам оставаться организованным, экономить время и легко управлять своим почтовым ящиком, публикациями, отчетами, мониторингом и инструментами совместной работы в команде.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Инструмент, который напоминает маркетинговую команду. Tailwind автоматизирует самые сложные части вашего маркетинга в социальных сетях, чтобы вы могли расти умнее и быстрее.

Sendible

Sendible

sendible.com

Поднимите историю своего бренда в социальных сетях. Сотрудничайте со своими клиентами и командами, чтобы планировать, публиковать и оценивать успех контента на каждой платформе.

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Falcon — это ваша платформа для маркетинга в социальных сетях, построенная на социальной аналитике, взаимодействии с сообществом и управлении Facebook, Twitter, LinkedIn и Instagram.

Fedica

Fedica

fedica.com

Анализируйте и ориентируйтесь на своих подписчиков в Твиттере по местоположению и демографии. Постройте идеальное сообщество. Запланируйте твиты в лучшее время для своих подписчиков

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Talkwalker — это невероятно мощный инструмент для анализа социальных сетей и мониторинга социальных сетей, рекомендованный брендами и агентствами по всему миру.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole — это компания, занимающаяся аналитикой хэштегов и социальных сетей, которая предоставляет данные в реальном времени с отслеживанием хэштегов для Twitter, Instagram и Facebook.

Iconosquare

Iconosquare

iconosquare.com

Расширьте свое присутствие в Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn с помощью эксклюзивной информации и лучших в своем классе инструментов управления для вашей команды. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Платформа влиятельного маркетинга Affable позволяет глобальным брендам, агентствам и брендам электронной коммерции D2C с легкостью находить влиятельных лиц, управлять кампаниями и измерять рентабельность инвестиций! Проверенные влиятельные лица. 100+ Клиентов.

Exolyt

Exolyt

exolyt.com

Ведущий инструмент аналитики TikTok, который помогает компаниям анализировать учетные записи TikTok, получать подробные отчеты и экспортировать данные.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...

Reportei

Reportei

reportei.com

Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

Все, что нужно командам для управления каналами социальных сетей. Создавайте масштабируемые рабочие процессы для совместной работы, чтобы планировать контент, анализировать производительность, управлять взаимодействием и отслеживать конкурентов.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.

SocialFlow

SocialFlow

socialflow.com

SocialFlow — это платформа оптимизации социальных сетей для ведущих брендов и издателей. Компания использует пожарный шланг Twitter, данные о кликах, полученные из собственного прокси-сервера ссылок, а также собственные алгоритмы для оптимизации доставки сообщений в социальных сетях. Компания считае...

Shield Analytics

Shield Analytics

shieldapp.ai

Развивайтесь в LinkedIn с помощью статистики и аналитики Shield. Для личных профилей LinkedIn. Создано для программ создания личного бренда и защиты интересов сотрудников. Используется создателями и брендами по всему миру.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle — это пакет маркетинговой аналитики, предназначенный для расширения возможностей менеджеров по маркетингу и маркетинговых агентств. Это помогает компаниям визуализировать сложные данные маркетингового анализа и принимать обоснованные решения на основе данных. Пакет предлагает набор функций дл...

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...

Social Animal

Social Animal

socialanimal.com

Получите глубокую информацию, найдите влиятельных лиц и получите вдохновение для контента по любому ключевому слову. Давайте начнем путь к нирване контент-маркетинга.

Brand24

Brand24

brand24.com

Brand24 дает вам мгновенный доступ к упоминаниям вашего бренда в Интернете.

Netvibes

Netvibes

netvibes.com

NETVIBES предоставляет возможности обработки данных, которые позволяют пользователям получать аналитическую информацию, позволяющую получать информацию, которая позволяет внедрять отраслевые инновации и повышать производительность.

Statusbrew

Statusbrew

statusbrew.com

Взаимодействуйте с клиентами в социальных сетях в любом масштабе. Statusbrew — это инструмент взаимодействия с социальными сетями, который объединяет ваш почтовый ящик в социальных сетях, объединяет вашу команду и создает автоматизированные рабочие процессы. И это еще не все.

eclincher

eclincher

eclincher.com

Откройте для себя eclincher, единственную платформу для управления социальными сетями, которая вам когда-либо понадобится! Преодолейте перегрузку социальных сетей и получите контроль над своими маркетинговыми задачами в социальных сетях!

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.

People Pattern

People Pattern

peoplepattern.com

People Pattern предоставляет компаниям информацию об аудитории, используя науку о данных, чтобы превратить публичное выражение в действенные наборы персонажей. Традиционные исследования рынка отнимают много времени, ненадежны по масштабу и подвержены предвзятости. People Pattern использует сложные ...

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Комплексное решение для расширения возможностей вашего влиятельного маркетинга. Управляйте полным жизненным циклом своих маркетинговых кампаний влияния.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации....

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.

Cloud Campaign

Cloud Campaign

cloudcampaign.com

Cloud Campaign поможет вам создать процветающее маркетинговое агентство с мощным, узнаваемым и масштабируемым программным обеспечением для управления социальными сетями и пятизвездочной поддержкой, ориентированной на успех вашего бизнеса.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.

Oktopost

Oktopost

oktopost.com

Платформа управления социальными сетями B2B для управления, мониторинга и измерения всей вашей активности в социальных сетях. Достигайте своих маркетинговых целей B2B. Закажите демо.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, элек...

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi — это маркетинговая платформа для брендов, работающих в нескольких точках продаж. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Sport Clips и Anytime Fitness, подключаться к местной аудитории по всем маркетинговым каналам.

Khoros

Khoros

khoros.com

Наше программное обеспечение помогает вам обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов за счет создания и масштабирования сообществ в области цифровой помощи, социального маркетинга и брендов. Нажмите, чтобы начать!

Focia

Focia

focia.io

Превратите свои идеи в очень привлекательный контент. Focia — это совершенная контент-платформа на базе искусственного интеллекта.

ZoomSphere

ZoomSphere

zoomsphere.com

Выбор №1 для эффективной командной работы в управлении социальными сетями. Планирование, социальное прослушивание, управление сообществом и проектами и многое другое.

Trendsmap

Trendsmap

trendsmap.com

Аналитика Twitter поможет вашему бизнесу: детально анализируйте любую тему в глобальном масштабе или по регионам. Создавайте уникальные визуализации на основе карт, показывающие активность твитов в стране, регионе или мире. Наши мощные инструменты запроса и фильтрации позволяют вам сосредоточиться н...

Audiense

Audiense

audiense.com

Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter предоставляет брендам с несколькими локациями локальную информацию и инструменты, необходимые для мониторинга, анализа и улучшения качества обслуживания клиентов в масштабе.

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