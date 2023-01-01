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Альтернативы - Outgrow

Issuu

Issuu

issuu.com

Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!

Showpad

Showpad

showpad.com

Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.

Allego

Allego

allego.com

Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.

Storylane

Storylane

storylane.io

Storylane помогает компаниям создавать интерактивные демонстрации продуктов и делиться ими с потенциальными клиентами за 10 минут. Привлекайте пользователей и повышайте конверсию с помощью интерактивного программного обеспечения для демонстрации продуктов StoryLane.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Цифровой опыт, который вам нужен повсюду Перенесите свой бизнес в большее количество мест с помощью единственного полностью автоматизированного Composable DXP на базе безголовой CMS №1.

Foleon

Foleon

foleon.com

На кого бы вы ни ориентировались, именно контент привлекает вашу аудиторию, заполняет конвейер и приводит к результатам. Так что сделайте свой опыт.

Joomag

Joomag

joomag.com

Создавайте, публикуйте, распространяйте, отслеживайте и монетизируйте свои цифровые журналы, каталоги, брошюры и информационные бюллетени с помощью универсальной цифровой платформы Joomag.

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...

OneMob

OneMob

onemob.com

Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимани...

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Consensus — это интеллектуальная платформа автоматизации демонстраций, используемая ведущими мировыми компаниями для масштабирования предпродажной подготовки, усиления своих команд продаж и улучшения качества обслуживания покупателей. Команды предпродажной подготовки и технических продаж автоматизир...

Tourial

Tourial

tourial.com

Позвольте покупателям взаимодействовать с вашим продуктом прямо с вашего сайта. Когда самообслуживание невозможно (или это действительно сложно), интерактивные демонстрации помогут вам лучше ориентироваться в продукте без огромного подъема.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip — это платформа и программное обеспечение для работы с контентом, которое позволяет маркетологам создавать цифровой опыт с контентом на каждом этапе пути покупателя.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory устраняет трудности на каждом этапе жизненного цикла клиента, помогая маркетологам улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить доходы.

ScreenSpace

ScreenSpace

screenspace.io

In a world of distractions, oversaturated markets, & millennials… Marketing & sales teams rely on ScreenSpace to break through the noise → emotionally engage high-quality customers → and guide them on an irresistible journey to YES! Let’s be honest → Your customers are overwhelmed. Generic Videos • ...

SPCE

SPCE

spce.com

SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, ...

Aligned

Aligned

alignedup.com

Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...

DCatalog

DCatalog

dcatalog.com

Dcatalog является лидером в индустрии цифровых публикаций с 2008 года. Наша платформа позволяет издателям, создателям контента, специалистам по маркетингу и электронной коммерции легко создавать и публиковать привлекательные цифровые материалы. Благодаря нашей передовой технологии флип-книг HTML5 ва...

OneIQ

OneIQ

oneiq.com

Оптимизируйте работу приложений, затраты и ресурсы, предоставив командам действенные аналитические данные на основе искусственного интеллекта и общий, коррелированный контекст на всех уровнях.

Navattic

Navattic

navattic.com

Navattic дает возможность командам, занимающимся выводом на рынок, мгновенно создавать интерактивные демонстрации продуктов. Мы помогаем сотням отделов продаж и маркетинга реализовывать инициативы по развитию продуктов на протяжении всей воронки продаж и маркетинга: - Конвертируйте посетителей веб-с...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа, обеспечивающая предсказуемый рост доходов в любом масштабе.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Преобразуйте свои основные аккаунты с помощью целенаправленной оркестрации ABM от Foundry, что приведет к увеличению и улучшению конвейера.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Курируйте, систематизируйте и распространяйте свои маркетинговые материалы, отслеживайте их эффективность и вовлеченность в режиме реального времени с помощью Paperflite.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...

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