Альтернативы - Outgrow
Issuu
issuu.com
Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!
Showpad
showpad.com
Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.
FlippingBook
flippingbook.com
Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Storylane
storylane.io
Storylane помогает компаниям создавать интерактивные демонстрации продуктов и делиться ими с потенциальными клиентами за 10 минут. Привлекайте пользователей и повышайте конверсию с помощью интерактивного программного обеспечения для демонстрации продуктов StoryLane.
Contentstack
contentstack.com
Цифровой опыт, который вам нужен повсюду Перенесите свой бизнес в большее количество мест с помощью единственного полностью автоматизированного Composable DXP на базе безголовой CMS №1.
Foleon
foleon.com
На кого бы вы ни ориентировались, именно контент привлекает вашу аудиторию, заполняет конвейер и приводит к результатам. Так что сделайте свой опыт.
Joomag
joomag.com
Создавайте, публикуйте, распространяйте, отслеживайте и монетизируйте свои цифровые журналы, каталоги, брошюры и информационные бюллетени с помощью универсальной цифровой платформы Joomag.
ClearSlide
clearslide.com
Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...
OneMob
onemob.com
Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимани...
Consensus
goconsensus.com
Consensus — это интеллектуальная платформа автоматизации демонстраций, используемая ведущими мировыми компаниями для масштабирования предпродажной подготовки, усиления своих команд продаж и улучшения качества обслуживания покупателей. Команды предпродажной подготовки и технических продаж автоматизир...
Tourial
tourial.com
Позвольте покупателям взаимодействовать с вашим продуктом прямо с вашего сайта. Когда самообслуживание невозможно (или это действительно сложно), интерактивные демонстрации помогут вам лучше ориентироваться в продукте без огромного подъема.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip — это платформа и программное обеспечение для работы с контентом, которое позволяет маркетологам создавать цифровой опыт с контентом на каждом этапе пути покупателя.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory устраняет трудности на каждом этапе жизненного цикла клиента, помогая маркетологам улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить доходы.
ScreenSpace
screenspace.io
In a world of distractions, oversaturated markets, & millennials… Marketing & sales teams rely on ScreenSpace to break through the noise → emotionally engage high-quality customers → and guide them on an irresistible journey to YES! Let’s be honest → Your customers are overwhelmed. Generic Videos • ...
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, ...
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...
DCatalog
dcatalog.com
Dcatalog является лидером в индустрии цифровых публикаций с 2008 года. Наша платформа позволяет издателям, создателям контента, специалистам по маркетингу и электронной коммерции легко создавать и публиковать привлекательные цифровые материалы. Благодаря нашей передовой технологии флип-книг HTML5 ва...
OneIQ
oneiq.com
Оптимизируйте работу приложений, затраты и ресурсы, предоставив командам действенные аналитические данные на основе искусственного интеллекта и общий, коррелированный контекст на всех уровнях.
Navattic
navattic.com
Navattic дает возможность командам, занимающимся выводом на рынок, мгновенно создавать интерактивные демонстрации продуктов. Мы помогаем сотням отделов продаж и маркетинга реализовывать инициативы по развитию продуктов на протяжении всей воронки продаж и маркетинга: - Конвертируйте посетителей веб-с...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Mediafly
mediafly.com
Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа, обеспечивающая предсказуемый рост доходов в любом масштабе.
Foundry
foundryco.com
Преобразуйте свои основные аккаунты с помощью целенаправленной оркестрации ABM от Foundry, что приведет к увеличению и улучшению конвейера.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.
Paperflite
paperflite.com
Курируйте, систематизируйте и распространяйте свои маркетинговые материалы, отслеживайте их эффективность и вовлеченность в режиме реального времени с помощью Paperflite.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...