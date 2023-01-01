Альтернативы - Outboundly AI
Gmail
google.com
Gmail — бесплатная служба электронной почты, разработанная Google. Пользователи могут получить доступ к Gmail через Интернет и с помощью сторонних программ, которые синхронизируют содержимое электронной почты через протоколы POP или IMAP. Gmail стартовал как ограниченная бета-версия 1 апреля 2004 г....
Outlook
microsoft.com
Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менеджер контактов и диспетчер задач. Он также включает в себя интегра...
Proton Mail
proton.me
ProtonMail — крупнейшая в мире безопасная служба электронной почты, разработанная учеными ЦЕРН и Массачусетского технологического института. У нас открытый исходный код, и мы защищены швейцарским законом о конфиденциальности.
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft Outlook для подписчиков Microsoft 365 (Office 365). Outlook в Интернете (ранее известный как Exchange Web Connect, Outlook Web Access и Outlook Web App) — это веб-приложение для управления личной информацией от Microsoft. Он включает в себя веб-клиент электронной почты, календарь, менедже...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail — служба электронной почты, запущенная 8 октября 1997 года американской компанией Yahoo!, ныне дочерней компанией Verizon. Он предлагает четыре различных плана электронной почты: три для личного использования (Basic, Plus и Ad Free) и еще один для бизнеса. По состоянию на январь 2020 год...
iCloud Mail
icloud.com
С помощью учетной записи iCloud Mail вы можете отправлять, получать и систематизировать электронную почту. Настроив свои устройства для работы с почтой iCloud, вы также можете получить доступ к своей учетной записи Почты iCloud с помощью приложения «Почта» на своем iPhone, iPad, iPod touch или компь...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...
Fastmail
fastmail.com
Fastmail — это служба электронной почты, предлагающая платные учетные записи электронной почты для частных лиц и организаций. Он предоставляется клиентам по всему миру на 36 языках компанией Fastmail Pty Ltd, расположенной в Мельбурне, штат Виктория, Австралия. Компания была приобретена Opera Softwa...
Yandex Mail
mail.yandex.com
Приобретите Яндекс.Почту: надежная защита от вирусов и спама, сортировка почты, подсветка писем от реальных людей, бесплатное 10 ГБ облачного хранилища на Яндекс.Диске, красивые темы.
Titan Email
titan.email
Деловая электронная почта, ориентированная на клиентов, которая поможет вам расти. Titan — это первый пакет деловой электронной почты, который поможет вам построить более глубокие и значимые отношения с вашими клиентами.
mail.com
mail.com
Электронная почта такой, какой она должна быть: ✔ Бесплатная, простая и безопасная ✔ Управляйте несколькими почтовыми учетными записями в одном месте и с любого устройства ✔ Зарегистрируйтесь сегодня!
OnMail
onmail.com
OnMail, новый почтовый сервис от Edison Mail.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Сделайте свой бизнес выдающимся с помощью профессиональной электронной почты Hostinger на основе домена.
Tutanota
tutanota.com
Tutanota — это программное обеспечение для сквозного шифрования электронной почты и бесплатная служба безопасной электронной почты, размещенная на хостинге. Его бизнес-модель исключает заработок на рекламе, полагаясь исключительно на пожертвования и Премиум-подписки. Девиз сервиса «einfach.sicher.ma...
Temp Mail
temp-mail.org
Не допускайте спама в свою почту и будьте в безопасности — просто используйте одноразовый временный адрес электронной почты! Защитите свой личный адрес электронной почты от спама с помощью Temp-mail.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail — это бесплатная веб-служба электронной почты, предоставляемая AOL, подразделением Yahoo.
Mail.ru
mail.ru
Почта Mail.ru — крупнейшая бесплатная почта, быстрый и удобный интерфейс, неограниченный объем ящика, надежная защита от спама и вирусов, мобильная версия и приложения для смартфонов. Доступ по IMAP, SMS-уведомления, интерфейс на разных языках и темы оформления Почты. Также на Mail.ru: новости, поис...
IONOS Webmail
ionos.com
Создайте свой бренд с помощью профессиональной электронной почты Обращайтесь к своему имени каждый раз, когда нажимаете «Отправить» — включая домен, хранилище емкостью более 2 ГБ и многое другое.
Rediffmail
mail.rediff.com
Почтовый сервис от Rediff. Rediff.com (стилизованный под rediff.com) — индийский новостной, информационный, развлекательный и торговый веб-портал. Он был основан в 1996 году.
Disroot Mail
disroot.org
Бесплатные и безопасные учетные записи электронной почты для вашего настольного IMAP-клиента или через веб-интерфейс. Disroot предоставляет безопасные учетные записи электронной почты для вашего настольного клиента или через веб-интерфейс. Связь между вами и почтовым сервером шифруется с помощью SS...
STRATO
strato.de
Доступ к службе электронной почты от Strato. Strato AG — поставщик услуг интернет-хостинга со штаб-квартирой в Берлине, Германия.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Защищенные почтовые аккаунты для бизнеса. Тысячи малых и средних предприятий и частных лиц управляют своей веб-почтой через infomaniak.
HEY Email
hey.com
Электронная почта в лучшем виде, новинка от Basecamp.
Burner Mail
burnermail.io
Адреса электронной почты для записи в один клик, которые вы можете использовать при регистрации на веб-сайтах, чтобы защитить свою личность и предотвратить продажу или рассылку спама на ваш личный адрес электронной почты.
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ Mailbox предоставляет сотням миллионов пользователей эффективные, стабильные и удобные услуги электронной почты. Вы можете использовать его на веб-страницах компьютера, в клиентах iOS/iPad и клиентах Android для отправки больших вложений 3G по электронной почте и использования специальных функций...
BT Email
email.bt.com
Простая отправка электронной почты — приложение имеет понятный и удобный интерфейс, который позволяет легко отправлять, читать и систематизировать электронную почту.
mailbox.org
mailbox.org
mailbox.org ► безопасный почтовый ящик без рекламы ✓ Интернет-офис и облачное хранилище ✓ 100 % экологически чистое электричество ✓ Расположение сервера в Германии ✓ от 1 евро в месяц ✓ Попробуйте прямо сейчас бесплатно!
네이버 메일
mail.naver.com
Проверьте URL-адрес и отметку блокировки в адресной строке для безопасного входа в систему! Навер Почта
Zimbra
zimbra.com
Zimbra предоставляет серверное и клиентское программное обеспечение с открытым исходным кодом для обмена сообщениями и совместной работы. Чтобы узнать больше, посетите https://www.zimbra.com.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Доступ к веб-почте из браузера. Помимо проверки электронной почты, вы можете управлять встречами в календаре, контактах и списке дел!
Clean Email
clean.email
Очистите папку «Входящие» от ненужных писем. Тогда держите его в чистоте. Clean Email помогает вам более эффективно управлять почтовым ящиком, перегруженным непрочитанными и нежелательными письмами, сохраняя при этом безопасность ваших данных и соблюдая конфиденциальность. Очистите электронную почт...
Paced Email
paced.email
Объедините свои электронные письма в удобные ежедневные, еженедельные или ежемесячные дайджесты.
Daum Mail
daum.net
Читайте и пишите одновременно. Просматривая электронные письма, быстро отвечайте на них с одного экрана. Вы можете временно отложить письмо, которое пишете, нажав кнопку «Свернуть», и снова открыть его из любого места, чтобы отправить письмо.
Polymail
polymail.io
Polymail — лучшая почтовая платформа, призванная значительно облегчить рабочую жизнь любого профессионала. Предлагая инструменты и функции, которые принесут вам пользу. Посетите нас сейчас!
Libero Mail
libero.it
Libero.it (Почта Либеро)
SaneBox
sanebox.com
Сократите время управления электронной почтой вашей команды вдвое и начните путь к более чистому почтовому ящику и более продуктивному дню с помощью SaneBox. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас!
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Почтовый сервис от Vivaldi.
163网易免费邮
mail.163.com
Бесплатный почтовый ящик NetEase 163 — первая марка китайских почтовых ящиков. Емкость автоматически удваивается, поддерживаются вложения размером 50 МБ, а при открытии номера мобильного телефона и электронной почты предоставляется бесплатная услуга суперприложений 3G. Поддерживает различное клиентс...
Kanban Mail
kanbanmail.app
Тратьте меньше времени на электронную почту. Просматривайте электронную почту быстрее, чем когда-либо прежде, держите свой почтовый ящик в порядке и никогда не теряйте нить разговора.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Служба электронной почты Yahoo! JAPAN. Доступен почтовый ящик большой емкости и функции защиты от спама. Yahoo Mail (бесплатно) можно удобно использовать на компьютерах, смартфонах и мобильных телефонах.
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
Просматривайте и управляйте своей почтовой почтой онлайн с помощью виртуального почтового ящика. Виртуальный почтовый ящик позволяет вам управлять почтовой почтой и посылками на ходу со своего телефона, чтобы вы могли читать важную почтовую почту, пересылать посылки, уничтожать и удалять почтовые о...
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — это плагин расширения программного обеспечения электронной почты для Apple Mail, Gmail и Outlook, который помогает вам оставаться продуктивными и профессиональными.
Traveling Mailbox
travelingmailbox.com
Мы предоставляем решения мирового класса для сканирования почты, которые позволяют частным лицам и малым предприятиям просматривать свою почтовую почту онлайн в любой точке мира. Мы предоставляем реальный физический адрес, который является уникальным для вас. Когда приходит ваше письмо, мы сканируем...
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-Почтовый ящик Alibababa производства Alibaba. Создайте профессиональный инструмент для совместной работы в офисе. -Один из первых поставщиков услуг корпоративной электронной почты в Китае, с 20-летним профессиональным опытом работы с корпоративной электронной почтой, обслуживающий более 10 000 000...
SalesHandy
saleshandy.com
Отслеживание и планирование электронной почты, объединение писем, автоматическое отслеживание и шаблоны электронной почты для повышения производительности отделов продаж.
SparkPost
sparkpost.com
Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail — эффективное приложение для управления электронной почтой UOL.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЧТА С СОБСТВЕННЫМ ДОМЕНОМ. - Настройте свой адрес электронной почты и подчеркните свой бренд - Динахостинг веб-почты: ваша среда для совместной работы. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА С СОБСТВЕННЫМ ДОМЕНОМ - Персонализируйте свой адрес электронной почты и подчеркните свой брен...
netclusive Webmail
netclusive.de
Зашифрованные резервные копии данных с помощью Netclusive Cloud Backup гарантируют высочайший уровень безопасности. 2 ГБ совершенно бесплатно!
Atmail
atmail.com
Получайте доход, улучшая свой фирменный хостинг электронной почты. Идеально подходит для телекоммуникационных компаний и поставщиков услуг, предоставляющих платформы электронной почты для потребителей и малого и среднего бизнеса.
Mailbox Power
mailboxpower.com
Наша платформа позволяет вам легко запланировать автоматическую отправку любых материалов или подарков прямой почтовой рассылки в течение любого периода времени. Мы возьмем на себя всю упаковку, сроки и отправку всей вашей прямой почтовой рассылки и подарков. Больше никаких походов на почту! Больше...
PFL
pfl.com
В PFL мы специализируемся на создании прямой почтовой рассылки на основе данных, которая доставляет аутентичные моменты и способствует росту организаций. Обладая проверенным опытом успеха некоторых крупнейших брендов в мире, мы привносим в мир прямой почтовой рассылки масштабность, персонализацию и ...
QuickMail
quickmail.io
Отправляйте автоматические электронные письма и начинайте больше разговоров. Наше программное обеспечение повышает доставляемость и автоматизирует последующие действия, поэтому вы получаете больше ответов с меньшими усилиями.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Доступ к электронной почте Viettel.
Thatch
trythatch.com
Виртуальный почтовый ящик на базе искусственного интеллекта. С легкостью просматривайте свою обычную почту. Наши защищенные почтовые центры мгновенно открывают, сканируют и суммируют вашу почту.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox is an advanced cold email outreach tool designed to help businesses scale their email campaigns, improve deliverability, and increase conversions through AI driven personalization and smart automation features.
FastReach
fastreach.io
Fastreach turns you into a cold emailing pro, effortlessly. Dive in and watch your customer base grow! no experience required!
Skylead
skylead.io
Use multichannel outreach, if/else actions and connect unlimited email accounts to maximize touchpoints with your leads. Skylead is your smart LinkedIn automation tool and cold email software.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick is Free and unlimited email tracking for Gmail and Google Workspace (G Suite) with real-time desktop notifications and WhatsApp like double tick marks (✓✓) in your sent box. A single blue tick ✓ indicates that an email has been sent, but yet to be opened by the recipient. Double blue tick...
SocketLabs
socketlabs.com
Email is what we do. Making sure your messages are delivered is our top priority. And extraordinary service is our promise. We’ve spent over 15 years perfecting the art and science of easy, reliable delivery for your email. Regardless of the size or complexity of your business, we have the technolog...