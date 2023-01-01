Альтернативы - Otter

iCloud Notes

icloud.com

Вы можете использовать «Заметки» на iCloud.com, чтобы быстро записать мысли или сохранить что-то важное или интересное на будущее, а затем просмотреть эти заметки в приложении «Заметки» на своем iPhone, iPad, iPod touch или Mac. Вы также можете использовать «Заметки» на iCloud.com для просмотра и ре...