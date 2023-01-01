WebCatalog
Orient OS

Orient OS

apps.orient-ai.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Orient OS в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ориент ОС Официальный | Графический интерфейс с открытым исходным кодом в Интернете | Инициатива OROS

Веб-сайт: apps.orient-ai.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Orient OS, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

LUM Explorer

LUM Explorer

explorer.lum.network

Chrome Calculator

Chrome Calculator

calculator.apps.chrome

99Freelas

99Freelas

99freelas.com.br

Google Fonts

Google Fonts

google.com

MDN Web Docs

MDN Web Docs

mozilla.org

Penpot

Penpot

penpot.app

Bluesky Social

Bluesky Social

bsky.app

DataTree

DataTree

dna.firstam.com

oTranscribe

oTranscribe

otranscribe.com

CHUMS

CHUMS

chums.org

Coach Outlet

Coach Outlet

coachoutlet.com

Open Library

Open Library

openlibrary.org

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности