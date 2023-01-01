Альтернативы - Orbiit
Facebook Groups
facebook.com
Группы — это место для общения по общим интересам с определенными людьми. Вы можете создать группу для чего угодно — для воссоединения семьи, спортивной команды после работы или книжного клуба.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает плату с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не являетс...
Kommunity
kommunity.com
Kommunity — это идеальная платформа для социальных мероприятий, ориентированная на сообщество, позволяющая развивать ваше сообщество на местном и международном уровне, легко организовывать мероприятия и общаться с вашими участниками в одном месте.
NationBuilder
nationbuilder.com
Программное обеспечение, предназначенное для поддержки ваших организаций, движений и кампаний.
Thonest
thonest.com
CREATE ENGAGING DISCUSSIONS AROUND YOUR PRODUCT OR SERVICE The ultimate platform for dynamic discussions on products and software. Initiate conversations, share insights, and collaborate seamlessly.
DownToMeet
downtomeet.com
DownToMeet is a platform to organize, find, and attend group events. If you're down to meet people in your area and find new friends, you belong here.
Peatix
peatix.com
Развивайте свои сообщества с помощью групп, продвигайте свои мероприятия и управляйте ими, используя надежные инструменты Peatix в Интернете и в приложении. Просто, прозрачно, низкие комиссии. Клиентоориентированная поддержка.