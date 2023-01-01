Orb Plugins

Orb Producer Suite — это набор из 4 уникальных музыкальных плагинов AI, вычисляющих бесконечные паттерны, последовательности аккордов, мелодии, басовые партии и арпеджио.

Веб-сайт: orbplugins.com

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