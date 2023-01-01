Альтернативы - OpenStreetMaps
Google Maps
google.com
Google Maps — это картографический веб-сервис, разработанный Google. Он предлагает спутниковые снимки, аэрофотосъемку, карты улиц, интерактивные панорамные виды улиц на 360° (Street View), условия дорожного движения в реальном времени и планирование маршрутов для путешествий пешком, на автомобиле, в...
Waze
waze.com
Waze (иврит: ווייז, ранее FreeMap Israel) — это программное обеспечение для GPS-навигации, принадлежащее Google. Он работает на смартфонах и планшетных компьютерах с поддержкой GPS. Он предоставляет пошаговую навигационную информацию, а также предоставленные пользователем сведения о времени в пути ...
Yandex Maps
yandex.com
Яндекс.Карты помогут найти пункт назначения, даже если у вас нет точного адреса — проложите маршрут проезда на общественном транспорте, автомобиле или пешком.
네이버 지도
map.naver.com
Поиск пространства. Соединяя жизни. Откройте для себя новую карту, которая объединяет информацию обо всех пространствах, включая местоположения, автобусы, метро и дороги, с помощью одного поиска. Карты Навера
百度地图
map.baidu.com
Просматривайте карты, ищите места, проверяйте маршруты движения автобусов, проверяйте условия движения в реальном времени, ваш путеводитель и жизненный помощник. Обеспечивает просмотр карты линий метро, запрос плана автобуса и точную информацию о тарифах и времени. Baidu Maps (Baidu Maps) — это к...
HERE WeGo
here.com
ЗДЕСЬ WeGo - Карты - Маршруты - Направления - Все пути от А до Б в одном
Qwant Maps
qwant.com
Картографический сервис, который находит нужные адреса и сопровождает вас, не отслеживая вас.
腾讯地图
map.qq.com
Он предоставляет множество услуг, таких как просмотр карт, запрос адреса, поиск достопримечательностей, трансфер на автобусе, навигация по вождению, автобусный маршрут и поиск объектов в более чем 400 городах по всей стране. Tencent Maps — это настольное и веб-картографическое приложение и технолог...
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps — это картографический сервис на базе TomTom, предоставляемый Huawei для устройств с операционной системой HarmonyOS, Android и iOS. Он предлагает спутниковые снимки, аэрофотосъемку, трехмерное изображение окружающей среды, пошаговую навигацию, проекционный дисплей и планирование маршруто...