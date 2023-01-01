Альтернативы - Opensend
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ предлагает лучшее программное обеспечение для поддержки клиентов в режиме реального времени для отслеживания веб-сайтов и посетителей. Отслеживайте, захватывайте и взаимодействуйте со своими клиентами. БЕСПЛАТНО для 2 пользователей. Попробуй сейчас!
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — это механизм маркетинговых данных для всех ваших взаимодействий с клиентами. Глубоко понимайте своих клиентов, определяйте будущие перспективы и персонализируйте каждое взаимодействие в области маркетинга и продаж.
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!
User.com
user.com
User.com — это передовое программное обеспечение для автоматизации маркетинга и продаж. Мы помогаем компаниям оптимизировать внутренние процессы и быстрее развивать свой бизнес.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics — это программное обеспечение B2B для ускоренной генерации лидов. Определите анонимных посетителей вашего веб-сайта, контактные данные и увеличьте свою воронку продаж».
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Ключевые функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов ...
SalesIntel
salesintel.io
Найдите, привлеките и завоюйте своих идеальных клиентов. Получите точные данные о компании B2B и контактные данные, чтобы быстрее увеличить доход.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего маркетинга B2B. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry — это веб-программное обеспечение для привлечения потенциальных клиентов B2B, которое превращает посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Работает на базе Google Analytics.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов ...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (ранее Leadleader) — это платформа для выхода на рынок, которая предоставляет командам по продажам и маркетингу данные, приложения и идеи, необходимые им для поиска потенциальных клиентов и заключения сделок.
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
Dynamic Leads
dynamicleads.co.uk
Our Software uncovers your Business Visitors, even if they do not enquire, so you can get there 1st.
Whois Visiting
whoisvisiting.com
Whoisvisiting.com is a simple and effective way to find which companies are visiting your website but not contacting you. The company's unique approach turns unknown B2B website visitors into business leads (that would otherwise be lost). Receive real-time reporting on high potential leads.
LeadMagic
leadmagic.io
LeadMagic is the most accurate Website Identification Product for Businesses. Our product provides Businesses with the most accurate identification data even if their visitors work from home. We will tell you the company and provide suggested contacts to prospect. On-top of that we now provide an AP...
Happierleads
happierleads.com
Happierleads is a lead-gen tool designed to give you information on each and every person that visits your website. Happierleads gives you specific information about your site's visitors, including their contact details, the company they worked for, how many times they visited your site, which pages...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Free IP Geolocation API and Accurate IP Lookup Database Free IP API provides country, city, state, province, local currency, latitude and longitude, company detail, ISP lookup, language, zip code, country calling code, user-agent information, IP-Security information, time zone, current time, sunset ...
Retention.com
retention.com
Retention.com integrates with the world’s leading marketing automation platforms to maximize audience growth, reclaim abandonment cart revenue, and re-engage lapsed audiences through industry leading data integration systems. Maximize untapped revenue for your e-commerce store with a platform that’s...
Snitcher
snitcher.com
Snitcher enables you to find and close more deals, improve re-targeting and enrich analytics. By identifying the companies visiting your website and connecting to CRM’s and Google Analytics. Our platform offers high identification rates (2-3x industry averages). The interface is easy to use, boastin...
Leady.com
leady.com
Интуитивно понятный инструмент для привлечения потенциальных клиентов B2B. Подходит для всех B2B-компаний, от индивидуальных трейдеров до транснациональных корпораций. Leady 2.0 предоставляет менеджерам по маркетингу подробные данные о поведении посетителей веб-сайта и получателей электронной почты,...
Infynd
infynd.com
InFynd — это универсальное решение для анализа данных. Наш простой и удобный инструмент поиска поможет вам выявить и привлечь нужных клиентов в вашей нише рынка. У нас самое большое количество контактов B2B в Великобритании, соответствующих требованиям GDPR, с доставляемостью 95%. Ищите, подключайте...
bant.io
bant.io
Универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и ускорения продаж, которая помогает автоматизировать привлечение клиентов с помощью экспериментов на основе данных, делая неудачу невозможной.
Clickback
clickback.com
Clickback — это программное обеспечение для генерации потенциальных клиентов по электронной почте B2B для ускоренного роста. Наше мощное решение позволяет маркетологам отправлять по электронной почте список купленных или холодных контактов B2B, превращая их в теплых потенциальных клиентов. Существую...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение а...
Leadinfo
leadinfo.com
Узнайте, как Leadinfo может помочь вам увеличить продажи и повысить качество продаж, чем ваши конкуренты, превращая анонимных посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — это конверсионная платформа, которая превращает пассивный трафик вашего веб-сайта в активных потенциальных клиентов и ощутимые результаты для бизнеса. Поскольку 83% решений о покупке принимаются онлайн, возможности конверсии на веб-сайте никогда не были выше. Но большинство посетителей сайт...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — это программное обеспечение для генерации лидов и персонализации веб-сайтов в сфере B2B, целью которого является предоставление вашему отделу продаж информации о посетителях вашего веб-сайта, а также предоставление им уникального опыта работы с веб-сайтом. С помощью наших услуг по пр...
CANDDi
canddi.com
98% потенциальных клиентов, посетивших ваш сайт, никогда не свяжутся с вами. Что, если бы вы могли идентифицировать этих людей, связаться с ними и заключить сделку? CANDDi — это инструмент отслеживания посетителей веб-сайта, который помогает определить, какие КОМПАНИИ и ЛИЦА просматривают ваш веб-са...
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd сочетает в себе данные поиска B2B, охват продаж и маркетинг на основе учетных записей, а также возможности искусственного интеллекта и машинного обучения. Все в одной платформе неудержимого роста.
Recotap
recotap.com
Recotap — это ABM-платформа нового поколения на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетологам B2B проводить целевые и персонализированные кампании по вовлечению аккаунтов в любом масштабе. Recotap лучше всего подходит для растущих стартапов и предприятий, которые стремятся улучшить с...
Warmly,
warmly.ai
Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о намерении совершить покупку на вашем веб-сайте, исходящие зака...
Albacross
albacross.com
Первичные данные о намерениях, позволяющие понять вашу аудиторию, раскрыть невидимые перспективы и обогатить каждую запись для повышения эффективности маркетинга и продаж.
Foundry
foundryco.com
Преобразуйте свои основные аккаунты с помощью целенаправленной оркестрации ABM от Foundry, что приведет к увеличению и улучшению конвейера.
6sense
6sense.com
Изобретите заново способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по дохо...