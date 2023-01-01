Альтернативы - OneInsight
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.
Looker
looker.com
Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в реальном времени.
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
Gong.io
gong.io
Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытые идеи за считанны...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.
Accelo
accelo.com
Упростите управление проектами, арендаторами, продажами и услугами. Получите прозрачность своей клиентской базы данных, улучшите процессы и уделите больше времени своему опыту.
Chorus.ai
chorus.ai
Сделайте каждое взаимодействие важным. ИИ разговорного интеллекта Chorus привносит силу вашей истории в каждый разговор.
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. — частная компания, занимающаяся компьютерными технологиями, со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.
Clari
clari.com
Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.
Klenty
klenty.com
Платформа для взаимодействия с клиентами, которая получает больше ответов и запланированных встреч. Используйте Klenty для проведения многоканальных продаж. Отправляйте персонализированные электронные письма и масштабируйте последующие действия с помощью звонков и задач LinkedIn.
Groove
groove.co
Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.
sales-i
sales-i.com
Sales-i может сделать продавцов продукции более эффективными и повысить производительность компании с помощью отраслевого программного обеспечения для анализа продаж. Продавайте с умом. Работайте с умом.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.
Compass
getcompass.ai
Автоматизируйте свои программы стимулирования. Ускорьте продажи с помощью нашего программного обеспечения для геймификации без проблем с выплатами.
Jiminny
jiminny.com
Увеличьте доход своей команды. Раскройте потенциал своего отдела продаж, чтобы увеличить доход с помощью анализа разговоров.
Celonis
celonis.cloud
Управление исполнением и интеллектуальный анализ процессов от Celonis. Мы выявляем и устраняем недостатки, которые вы не видите. Быстро начните работу с Celonis EMS и масштабируйтесь бесконечно.
Workbooks
workbooks.com
Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly — это программное обеспечение для анализа производительности, которое включает в себя элементы вовлеченности сотрудников. Это простой, но гибкий и достаточно мощный инструмент для работы с быстрорастущими компаниями любого размера. Запросите демо!
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего маркетинга B2B. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence превращает вашу CRM в полнофункциональную систему получения доходов. Мы являемся партнером Salesforce AppExchange. Наши соучредители помогли создать Salesforce. И мы разработали платформу анализа доходов, которая использует самые передовые возможности глубокого обучени...
Pathlight
pathlight.com
Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.
Plecto
plecto.com
Повышение производительности вашей команды начинается здесь. Plecto — единственная комплексная платформа для повышения эффективности бизнеса, которая сочетает в себе инструменты визуализации KPI в реальном времени, геймификации и коучинга в одном мощном решении.
Aviso
aviso.com
Aviso — это AI Compass, который помогает командам по продажам и выходу на рынок заключать больше сделок, ускорять рост и находить свой доход верным.
Recapped
recapped.io
Заключайте сделки и привлекайте клиентов на 25 % быстрее. Мгновенно создавайте планы взаимных действий, которые помогут вам быстрее закрывать сделки, знать, что на самом деле происходит в сделке, и помогать своим сторонникам.
Orgzit
orgzit.com
Мощь корпоративного CRM и гибкость Excel. Универсальная система продаж для представителей производителей и дистрибьюторов. Оптимизируйте продажи, расценки, обслуживание и финансы за счет перехода от разрозненных электронных таблиц к единому централизованному приложению.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеосовещаний, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ис...
Lative
lative.io
Lative helps modern revenue teams reinvent how they measure and manage capacity planning and sales efficiency in Salesforce to maximize profitable sales growth. Our platform lets you move away from time-consuming manual data pulls, complicated custom models and endless spreadsheets that are driven b...
Dear Lucy
dearlucy.co
Dear Lucy's — это решение №1 для визуального анализа продаж, помогающее компаниям ускорить рост. Дорогая Люси способствует сосредоточенности, обоснованным решениям и своевременным действиям между отделами продаж, руководством и советом директоров, а также объединяет ваши команды для выполнения квоты...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
A sales performance management solution for growing sales teams. By automatically collecting real-time data from your key systems (CRM, VOIP & more), OneUp gives sales and managers clear insights, automated reports, leaderboards and contests. The platform powers rich TV displays of league tables, da...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen — это современная платформа для повышения эффективности продаж, которая использует геймификацию и визуализацию, чтобы дать возможность командам продаж полностью раскрыть свой потенциал. Наша миссия — помочь нашим клиентам повысить эффективность продаж и создать более счастливые рабочие м...
Spinify
spinify.com
Spinify, признанная платформой геймификации продаж №1, выделяется как единственная платформа в своей лиге, которая интегрирует передовой искусственный интеллект, что революционизирует эффективность и производительность отдела продаж. Spinify известен своими прозрачными, понятными и гибкими ценами, к...
Ebsta
ebsta.com
Ebsta дает тысячам компаний возможность масштабного привлечения клиентов с помощью набора инструментов для анализа клиентов и продаж для Salesforce. ✓ Разблокируйте сеть вашей компании ✓ Создавайте персонализированные рабочие процессы и график работы ✓ Отслеживайте вовлеченность в режиме реального в...
Vertify
vertify.com
Основываясь на философии, согласно которой все три ключевые группы по доходам — продажи, маркетинг и успех клиентов — должны быть согласованы по процессам и технологиям, Vertify предлагает программное обеспечение для автоматизации бизнеса, которое легко синхронизирует, очищает и обрабатывает данные ...
Sightfull
sightfull.com
Sightfull — первое полностью автоматизированное решение для анализа и оптимизации доходов для SaaS-компаний. Платформе доверяют некоторые из наиболее быстрорастущих SaaS-компаний, включая Wiz, OPSWAT, Vast Data и Armis. Созданный с нуля для бизнес-пользователей, он предоставляет руководителям по дох...
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai — это независимая платформа данных о доходах, которая помогает организациям продаж B2B масштабироваться путем сбора и предоставления интеллектуальных данных о продажах и аналитики для всего набора доходов. SalesDirector.ai помогает организациям продаж B2B масштабироваться, предостав...
Weflow
getweflow.com
Weflow — это платформа для прогнозирования показателей продаж и прогнозирования. Отделы продаж используют Weflow для повышения эффективности продаж, соблюдения процессов и точности прогнозов. - Экономьте количество сотрудников 4 часа в неделю, ускоряя обновления Salesforce. - Выявляйте риски заранее...
Raydiant
raydiant.com
Доступ к нашему аппаратному обеспечению Plug-and-Play и облачному, интуитивно понятному интерфейсу платформы корпоративного уровня (с магазином из более чем 100 приложений) можно получить из любой точки мира благодаря безопасному программному обеспечению, обеспечивающему бесперебойную работу на 99,9...
Kluster
kluster.com
Платформа прогнозирования доходов Kluster позволяет SaaS-компаниям превосходить плановые показатели каждый квартал. Мы помогаем лидерам по доходам обеспечивать рост, обеспечивая стратегию, планирование и реализацию. Простые в использовании инструменты Kluster помогают отделам по сбору доходов опреде...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — это командный центр RevOps, работающий на первом и единственном движке RevBI. Это ускоряет предоставление наиболее важной информации о доходах и упрощает внедрение процессов получения доходов. Благодаря RevBI BoostUp дает RevOps полный контроль над данными о доходах, чтобы они могли коо...
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивные и образованные команды продаж работают умнее и выигрывают больше. Collective[i] — это целостный подход к согласованию ваших данных, людей и процессов. Мы называем это оптимизацией отношений с клиентами. Представьте себе все, что касается ваших данных, того, как работает ваша команда про...
Pega Sales Automation
pega.com
Pega Sales Automation позволяет вашей команде продаж продавать более разумно с помощью интеллектуальной автоматизации, принятия решений и аналитики, которые приводят к увеличению продаж.
SetSail
setsail.co
SetSail — это платформа данных о продажах, которая автоматизирует сбор данных о продажах, предоставляет аналитику о доходах и повышает эффективность продаж для увеличения доходов.
Veloxy
veloxy.io
Вы перегружены деятельностью, не связанной с продажами? Используйте программное обеспечение Veloxy Sales AI для Salesforce CRM, чтобы ускорить ваши продажи, как никогда раньше.
Mediafly
mediafly.com
Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа, обеспечивающая предсказуемый рост доходов в любом масштабе.
Scratchpad
scratchpad.com
Отслеживайте изменения в своем конвейере и быстрее обновляйте Salesforce. Scratchpad — это современный интерфейс для представителей и руководителей, который делает управление воронкой продаж, проверку сделок, обучение и прогнозирование быстрым, простым и увлекательным занятием.
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug — это платформа управления стимулированием продаж сотрудников для специализированных розничных сетей, ресторанов и брендов потребительских товаров. SparkPlug напрямую интегрируется с POS-системами обычных предприятий, чтобы автоматизировать практически каждый аспект реализации и масштабиро...