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Альтернативы - ON24

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!

Whova

Whova

whova.com

Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Открывайте для себя и учитесь вместе с лучшими профессионалами мира

Liveform

Liveform

livestorm.co

Livestorm предоставляет простое программное обеспечение для видеосвязи для бизнеса. Проводите вебинары в прямом эфире, в предварительной записи или в автоматическом режиме, с легкостью создавайте онлайн-встречи и присоединяйтесь к ним.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Проводите более разумные выставки и конференции без головной боли Swapcard — это простая в использовании платформа для регистрации и взаимодействия, созданная для увеличения доходов от ваших мероприятий.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...

Chati

Chati

chati.com

A flexible, highly scalable virtual event builder that is accessible, immersive, and will leave attendees excited for the next event. With decades of experience producing virtual events, Chati provides all of the tools you need to successfully host a captivating event. By providing customers the opp...

Social27

Social27

social27.com

Social27 powers events that accelerate Sales & build Community. Run virtual, hybrid, in-person events and webcasts that are fun, secure and scale globally. Social27 Virtual Event Platform provides the best virtual and hybrid opportunities for attendee networking, sponsor and exhibitor showcasing, an...

Swoogo

Swoogo

swoogo.events

Swoogo — это удобная платформа для управления мероприятиями, которая помогает объединять людей из любой точки мира, делая акцент на простоте, функциональности и истинном духе «сделай сам». Суперсила Swoogo — оптимизация организационных аспектов любого типа мероприятий: от регистрации и планирования ...

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска по...

Shocklogic

Shocklogic

shocklogic.com

Shocklogic понимает потребности индустрии встреч, как никакая другая технологическая компания. Основанная в 1997 году, мы уже почти 25 лет держим руку на пульсе технологий проведения мероприятий. Наш обширный набор программного обеспечения и услуг поддерживает организаторов мероприятий во всех аспек...

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создан...

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Откройте для себя единственную простую в использовании платформу управления событиями корпоративного уровня. Узнайте, как мы можем помочь вам в организации вашего следующего виртуального, гибридного или очного мероприятия. Accelevents, универсальное решение для управления виртуальными, гибридными и...

RegFox

RegFox

regfox.com

Регистрация событий RegFox делает больше и стоит меньше. Нашей платформе управления мероприятиями доверяют более 50 000 мероприятий. Начните бесплатно сегодня.

Zuddle

Zuddle

zuddl.com

Единая платформа для проведения мероприятий и вебинаров. Упростите рабочие процессы на мероприятиях, объединив несколько инструментов для получения исключительных впечатлений и аналитики для участников.

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