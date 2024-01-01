Альтернативы - OkFans

StarNgage

starngage.com

В StarNgage мы верим, что социально распространяемый визуальный контент — это будущее рекламы. Сейчас это происходит в Instagram, и мы хотим помочь брендам в этом приключении и победить в Instagram. Эта платформа позволяет брендам оценивать свои маркетинговые усилия в Instagram и привлекать влиятель...