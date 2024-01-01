Альтернативы - ObservePoint

Blue Triangle

bluetriangle.com

Каждый красный свет не один и тот же. И это не каждая возможность для бизнеса. Blue Triangle дает вам возможность унифицированного отслеживания технических, безопасности, бизнес- и маркетинговых ключевых показателей эффективности, таких как неработающие ссылки, отсутствие на складе, показатели отказ...