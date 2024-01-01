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Альтернативы - Observable

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:

Looker

Looker

looker.com

Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в ​​реальном времени.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.

Grow

Grow

grow.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое дает вам ценную информацию, которая вам так необходима для стимулирования роста и преобразования вашего бизнеса.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытые идеи за считанны...

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...

Metabase

Metabase

metabase.com

Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, ин...

Sisense

Sisense

sisense.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики от Sisense, лидера отрасли в области бизнес-аналитики для сложных данных, позволяет легко подготавливать, анализировать и исследовать растущие данные из нескольких источников.

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc. — компания по разработке облачного программного обеспечения, базирующаяся в Американ-Форк, штат Юта, США. Специализируется на инструментах бизнес-аналитики и визуализации данных.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode — это платформа для совместной работы с данными, которая объединяет SQL, R, Python и визуальную аналитику в одном месте. Подключайтесь, анализируйте и делитесь данными быстрее.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных панелей мониторинга, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snow...

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Klipfolio — это онлайн-платформа для создания мощных бизнес-панелей для вашей команды или клиентов, работающих в режиме реального времени.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Информация, необходимая для управления вашим бизнесом! Учитывая стоимость проекта, время и расходы в режиме реального времени, управлять проектами, задачами и клиентами очень просто. Получайте подробные интерактивные диаграммы на уровне члена команды, проекта, клиента и компании. Мы знаем, что ваш б...

Chartio

Chartio

chartio.com

Облачное решение для бизнес-аналитики и аналитики Chartio позволяет каждому анализировать свои данные из своих бизнес-приложений.

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

Общайтесь со своей базой данных с помощью ИИ. Задавайте вопросы на естественном языке и получайте ответы за считанные секунды. Больше никаких SQL-запросов, никакой науки о данных.

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

Платформа бизнес-аналитики и мобильности MicroStrategy помогает предприятиям создавать и развертывать приложения для аналитики и мобильности для трансформации своего бизнеса.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.

Mineo

Mineo

mineo.app

Преобразуйте блокноты Python в приложения для обработки данных. Mineo — это платформа для изучения ваших данных, создания и развертывания приложений для обработки данных на базе ноутбуков с наддувом Python.

Keen

Keen

keen.io

Keen — это полностью управляемая платформа потоковой передачи событий, построенная на основе Apache Kafka. Начните трансляцию за считанные минуты с 30-дневной бесплатной подпиской.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx предоставляет ведущую облачную платформу аналитики. Мы даем возможность каждому получить ценную информацию с помощью автоматизации аналитики на базе искусственного интеллекта.

Cascade

Cascade

cascade.io

Cascade — это первый инструмент расширенного анализа, созданный для команд, который позволяет аналитикам преобразовывать большие наборы данных в специальные прогнозные идеи и с легкостью делиться своими выводами.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData — это встроенная платформа бизнес-аналитики и аналитики, которая обеспечивает быструю, надежную и простую в использовании аналитику. Создано для всех ваших бизнес-пользователей.

Avora

Avora

avora.com

Avora AutoML сокращает время (до секунд), чтобы выяснить, почему бизнес-показатели меняются, благодаря обнаружению аномалий и анализу первопричин.

Draxlr

Draxlr

draxlr.com

Draxlr — это продукт, который позволяет создавать информационные панели и настраивать оповещения в ваших базах данных SQL — Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery и Snowflake.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Есть лучший способ работы с данными. Тревор дает всей вашей команде возможность получать ответы из вашей базы данных, даже если они не знают SQL.

Holistics

Holistics

holistics.io

Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для группы обработки данных.

Nugit

Nugit

nugit.co

Nugit — это автоматизированная платформа для рассказывания историй, выходящая за рамки информационной панели и помогающая людям анализировать огромные и сложные данные, чтобы найти в них ценную информацию и возможности. Nugit может предоставить эту информацию посредством рассказывания историй в масш...

Workstream.io

Workstream.io

workstream.io

Workstream.io — это центр вашей аналитической работы. Курируйте свои продукты данных, организуйте их, получайте представление о влиянии и легко сотрудничайте с заинтересованными сторонами.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Платформа данных Экранного диктора позволяет любому получить ответы за считанные минуты, а не за недели, благодаря системе Customer 360, которая содержит информацию обо всех взаимодействиях клиентов с вашим бизнесом.

Lumenore

Lumenore

lumenore.com

Lumenore помогает предприятиям превращать данные в полезную бизнес-аналитику с помощью ИИ, запросов на естественном языке и прогнозной аналитики. Благодаря отраслевым решениям, встроенным в мощную платформу бизнес-аналитики, Lumenore превращает ваши необработанные данные в точную информацию. Обеспеч...

Vizzly

Vizzly

vizzly.co

Vizzly предлагает решение с низким кодом для создания информационных панелей, ориентированных на клиента, предлагая тот же уровень гибкости, что и процесс собственной разработки, с минимальными техническими накладными расходами. С Vizzly у вас есть возможность подключиться к любой базе данных SQL ил...

EazyBI Cloud

EazyBI Cloud

eazybi.com

eazyBI обеспечивает простое в использовании создание отчетов, диаграмм и информационных панелей путем перетаскивания. Анализируйте показатели импортированных данных по любому измерению, выявляйте тенденции и показатели лучших и худших показателей, начните с сводного обзора и углубляйтесь в детали.

Logiblox

Logiblox

logiblox.com

Мгновенная аналитика. Бизнес-аналитика самообслуживания. Расширенная аналитика. Кодирование не требуется. Раскройте ценность данных: получайте ценную информацию, улучшайте прогнозы и достигайте оптимизации. Доступны шаблоны и соединители. Создайте свои собственные аналитические решения за считанные ...

Kyligence

Kyligence

kyligence.io

Добро пожаловать в новое поколение бизнес-аналитики, где ваши бизнес-показатели — это не просто цифры, а источник интеллектуальной информации, которая всегда у вас под рукой. Погрузитесь в Kyligence Zen, ваш централизованный центр показателей, который преобразует данные в полезную информацию. Основа...

Isima.io

Isima.io

isima.io

Команда Isima была на переднем крае изменения способа ведения бизнеса с данными в интернет-гигантах, хедж-фондах и компаниях по хранению данных еще до того, как кто-либо услышал термин «большие данные».

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti, используемый как брендами, так и учеными, позволяет любому анализировать данные и получать ценную информацию — независимо от того, в каком секторе вы работаете. От задач базового анализа до самых глубоких исследовательских проектов: с помощью ATLAS.ti вы можете легко разблокировать практич...

Northbeam

Northbeam

northbeam.io

Northbeam — это платформа маркетинговой разведки, которая предоставляет брендам возможности моделирования медиа-микса, мультитач-атрибуции и инкрементности, основанные на машинном обучении и собственных данных. Благодаря передовым браузерным платформам Northbeam бренды могут связывать продажи с рекл...

Imply

Imply

imply.io

Наша база данных аналитики в реальном времени, созданная на базе Apache Druid, позволяет разработчикам создавать аналитические приложения следующего поколения. С Imply разработчики могут работать без ограничений, поскольку наша база данных позволяет им создавать интерактивные потоковые и пакетные да...

Biuwer

Biuwer

biuwer.com

Biuwer — это мощная облачная платформа для анализа бизнес-данных, которая помогает вам легко анализировать бизнес-данные и создавать подробные отчеты и информационные панели для принятия обоснованных решений. Это также позволяет вам легко создавать и публиковать мощные отчеты за считанные минуты без...

DataSquirrel AI

DataSquirrel AI

datasquirrel.ai

DataSquirrel экономит ваше время, стресс и боль при понимании данных, создавая четкие визуальные эффекты и отчеты на информационной панели. Автоматическая очистка. Автоанализ. Авто-визуализация. Автоповтор. Это: быстро, просто, управляемо, с помощью искусственного интеллекта и безопасно. DataSquirre...

AnswerDock

AnswerDock

answerdock.com

AnswerDock — это аналитическое решение на основе искусственного интеллекта, которое использует обработку естественного языка для предоставления ответов на вопросы бизнес-пользователей, позволяя им принимать более качественные и быстрые решения на основе данных без необходимости использования аналити...

1010 Data

1010 Data

1010data.com

Он предназначен для предоставления глубокой информации обо всех ваших данных с помощью единой, связной и удобной для интеграции системы. Он масштабируемый, демократичный, гибкий и невероятно быстрый.

Datazip

Datazip

datazip.io

Откройте для себя Datazip, комплексное решение для обработки данных без кода, предназначенное для аналитиков и операторов, экономящих время. Упростите процесс управления данными за счет консолидации разрозненных источников данных, использования ETL, хранилищ данных и возможностей преобразования. С п...

Cube Analytics

Cube Analytics

cubeanalytics.com

Cube — это платформа автоматизации, которая позволяет командам легко создавать собственные приложения для обработки данных и аналитики за считанные минуты без написания кода.

Kleene

Kleene

kleene.ai

Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и бы...

Composable Analytics

Composable Analytics

composable.ai

Composable Enterprise — это ведущая в отрасли платформа Intelligent DataOps, которая предлагает полный набор возможностей для оркестрации, автоматизации и аналитики, гарантируя возможность быстрого внедрения аналитики в рабочие процессы бизнеса.

TURBOARD

TURBOARD

turboard.com

TURBOARD — это комплексный пакет бизнес-аналитики. Предоставьте любому сотруднику вашей организации простой в использовании инструмент анализа данных, который позволит обеспечить практические аналитические возможности на всех уровнях.

Pyramid Analytics

Pyramid Analytics

pyramidanalytics.com

Pyramid — это аналитическая операционная система корпоративного уровня первого уровня, которая масштабируется от однопользовательской аналитики самообслуживания до централизованного развертывания с тысячами пользователей, включая простую, но эффективную визуализацию данных и расширенные возможности ...

MachEye

MachEye

macheye.com

Платформа расширенной аналитики MachEye меняет способы интеграции данных, решений и операций организаций. В то время как современные платформы бизнес-аналитики отвечают только на вопросы «что» о данных, MachEye помогает пользователям отвечать на сценарии «что, почему и как» для всех в организации. Л...

Caplena

Caplena

caplena.com

Вы когда-нибудь проводили бесчисленные часы, утомительно просматривая огромные груды отзывов клиентов? Caplena.com использует дополненный интеллект, чтобы значительно сократить время, необходимое для анализа больших объемов свободного текста из обзоров или ответов на открытые вопросы. За считанные м...

Planr

Planr

planr.com

Planr — это корпоративное SAAS-решение, использующее передовой искусственный интеллект для прогнозирования доходов и показателей продаж, выявляя скрытые блокировщики, которые помогут вам и вашей команде ускорить рост продаж. Planr дает вам мгновенный доступ к объективному и интеллектуальному предста...

Ikigai

Ikigai

ikigailabs.io

Операционная платформа бизнес-аналитики Ikigai меняет способ принятия бизнесом тактических решений. Удобный для бизнеса пользовательский интерфейс/UX позволяет любому вводить и подготавливать данные, а также проводить надежный анализ на основе искусственного интеллекта для достижения своих бизнес-це...

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. -Интерактивные синхронизированные в реальном времени процедуры для н...

panintelligence

panintelligence

panintelligence.com

Гибкая встроенная аналитика для SaaS. Уменьшение сложности, ускорение реализации плана и уверенность в будущем вашего SaaS-решения Наше аналитическое программное обеспечение (pi) встраивается в ваш существующий стек данных, сокращая технический долг и предоставляя вашим клиентам более захватывающий ...

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

Превратите своих клиентов в истории успеха с помощью встроенной аналитики. Bold BI от Syncfusion позволяет встраивать в ваши приложения полноценную систему бизнес-аналитики и аналитику. Это комплексное решение для бизнес-аналитики, которое позволяет любому создавать красивые, современные информацион...

CorralData

CorralData

corraldata.com

В Corral Data мы стремимся изменить то, как организации используют данные. Мы даем возможность организациям легко использовать ИИ для подключения, анализа и совместной работы над данными своей компании. Что такое CorralData? CorralData — это аналитическая платформа с полным спектром услуг на базе ис...

Targit

Targit

targit.com

В TARGIT мы привносим свой опыт в ключевые отрасли, чтобы помочь нашим клиентам принимать решения на основе данных. Мы обеспечиваем долгосрочную ценность с помощью решений бизнес-аналитики (BI) и аналитики, которые поддерживают ваши уникальные цели и процессы, которые обеспечивают основу вашей повсе...

ConverSight

ConverSight

conversight.ai

ConverSight — это платформа анализа контекстных решений, созданная на основе запатентованных методов расширенного диалогового искусственного интеллекта и аналитики. Помощник ConverSight по искусственному интеллекту, Athena, предоставляет бизнес-аналитику, подключаясь к данным клиентов и генерируя ид...

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