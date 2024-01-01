Альтернативы - Nuelink
Meta Business Suite
business.facebook.com
Управляйте всей своей деловой активностью в Facebook, Messenger и Instagram из одного места.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
X Pro
pro.twitter.com
X PRO, ранее TweetDeck, представляет собой панель управления социальными сетями для управления учетными записями X (ранее Twitter). Первоначально TweetDeck было независимым приложением, но впоследствии было приобретено Twitter Inc. и интегрировано в интерфейс Twitter. Оно похоже на «Dashboard App»...
Buffer
buffer.com
Расширяйте свою аудиторию и развивайте свой бренд в социальных сетях.
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ва...
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Metricool
metricool.com
Анализируйте, управляйте и расширяйте свое цифровое присутствие. Все в одном месте. Планируйте контент в социальных сетях, просматривайте данные и управляйте рекламными кампаниями в Интернете.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — это инструмент управления социальными сетями, который помогает предприятиям и агентствам расширять свое присутствие в социальных сетях. Бесплатно зарегестрироваться. Кредитная карта не требуется.
Planable
planable.io
Planable — это командный центр кампаний в социальных сетях, которым агентства, фрилансеры и маркетинговые команды доверяют создание, совместную работу, утверждение и планирование.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмыслите, как социальные сети могут развивать ваш бизнес с помощью Sprout Social. Посмотрите наши инструменты управления социальными сетями в действии. Начните свою собственную бесплатную пробную версию сегодня.
Loomly
loomly.com
Loomly — это платформа успеха бренда, которая позволяет маркетинговым командам развивать успешные бренды в Интернете с помощью функций совместной работы, публикации и аналитики.
Publer
publer.io
Планируйте свои публикации в Facebook, публикации в Instagram, твиты, обновления LinkedIn, пины Pinterest, публикации в Google Мой бизнес и видео на YouTube с помощью Publer. Экономьте время, привлекайте трафик, сосредоточьтесь на своем бизнесе.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.
RADAAR
radaar.io
Потрясающая платформа управления социальными сетями для брендов, агентств и стартапов, которые хотят привлекать подписчиков, публиковать уникальный контент и...
Vista Social
vistasocial.com
Экспертно созданные инструменты управления социальными сетями, которые помогут вам превзойти ваши цели.
SocialBee
socialbee.io
Больше потенциальных клиентов, меньше усилий. Инструменты управления социальными сетями, обучение и команды. 14-дневная бесплатная пробная версия, кредитная карта не требуется. Закажите демо.
AgoraPulse
agorapulse.com
Простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет вам оставаться организованным, экономить время и легко управлять своим почтовым ящиком, публикациями, отчетами, мониторингом и инструментами совместной работы в команде.
Thryv
thryv.com
Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
FeedHive
feedhive.io
Мы дарим вам суперспособности в социальных сетях⚡. Автоматизируйте взаимодействие и конверсию в социальных сетях, используя возможности искусственного интеллекта.
Crowdfire
crowdfireapp.com
Crowdfire — это мощный инструмент управления социальными сетями для брендов, предприятий, агентств и частных лиц по всему миру. Повысьте уровень своей игры с помощью CRM для социальных сетей, расширенной аналитики, планировщика публикаций, куратора контента и многого другого!
Social Champ
socialchamp.io
Инструмент управления социальными сетями для управления цифровым пространством. Управляйте несколькими учетными записями в социальных сетях, создавайте публикации с изображениями или видео, систематизируйте входящие сообщения, повышайте рентабельность инвестиций, отслеживайте аналитику, создавайте ...
Sendible
sendible.com
Поднимите историю своего бренда в социальных сетях. Сотрудничайте со своими клиентами и командами, чтобы планировать, публиковать и оценивать успех контента на каждой платформе.
PromoRepublic
promorepublic.com
Используйте платформу управления социальными сетями PromoRepublic, чтобы создавать и настраивать контент с помощью встроенных инструментов, планировать его размещение на нескольких страницах социальных сетей, запускать рекламу и получать результаты для своего бизнеса.
Hearsay Systems
hearsaysocial.com
Технологии должны укреплять человеческие отношения, а не заменять их. Платформа взаимодействия с клиентами Hearsay позволяет консультантам искренне и разумно развивать деловые отношения. Только Hearsay активно направляет и фиксирует последнюю милю цифровых коммуникаций, чтобы обеспечить масштабное о...
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Flick
flick.social
Все, что вам нужно для развития Instagram, на одной простой в использовании платформе. В прошлом году более 100 000 авторов, маркетологов и агентств использовали Flick в качестве платформы для хэштегов, планирования и аналитики.
eclincher
eclincher.com
Откройте для себя eclincher, единственную платформу для управления социальными сетями, которая вам когда-либо понадобится! Преодолейте перегрузку социальных сетей и получите контроль над своими маркетинговыми задачами в социальных сетях!
Yext
yext.com
Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
Statusbrew
statusbrew.com
Взаимодействуйте с клиентами в социальных сетях в любом масштабе. Statusbrew — это инструмент взаимодействия с социальными сетями, который объединяет ваш почтовый ящик в социальных сетях, объединяет вашу команду и создает автоматизированные рабочие процессы. И это еще не все.
NiceJob
nicejob.com
Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
HeyOrca
heyorca.com
Планировщик социальных сетей, созданный для команд 🙌 Поставляется с неограниченным количеством пользователей. Никогда не платите за дополнительных пользователей.
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign поможет вам создать процветающее маркетинговое агентство с мощным, узнаваемым и масштабируемым программным обеспечением для управления социальными сетями и пятизвездочной поддержкой, ориентированной на успех вашего бизнеса.
Oktopost
oktopost.com
Платформа управления социальными сетями B2B для управления, мониторинга и измерения всей вашей активности в социальных сетях. Достигайте своих маркетинговых целей B2B. Закажите демо.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — это маркетинговая платформа для брендов, работающих в нескольких точках продаж. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Sport Clips и Anytime Fitness, подключаться к местной аудитории по всем маркетинговым каналам.
Reputation
reputation.com
Мир взаимодействий требует платформы действий. Превратите отзывы, лайки, списки, комментарии и клики в свое конкурентное преимущество.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter предоставляет брендам с несколькими локациями локальную информацию и инструменты, необходимые для мониторинга, анализа и улучшения качества обслуживания клиентов в масштабе.
Conte.ai
postoplan.contenive.com
Conte.ai is an AI-powered web service offering highly efficient social media management and content creation. Conte.ai's team of creative experts crafts content strategies for businesses operating in 15+ industries. Conte.ai's proprietary content-creation system is based on the synergy of artificial...
SocialDog
social-dog.net
SocialDog is an all-In-one Twitter marketing service allowing businesses and individuals to manage their Twitter accounts smartly and efficiently. Features such as account operation management, follower management, engagement analytics and auto-tweet scheduling to help you to optimize your activity...
RecurPost
recurpost.com
RecurPost is your smart social media scheduler, that allows you to get consistently predictable results automatically. When you schedule a post, it goes to one of your content libraries, and then once it gets posted on your social accounts, it goes and sits at the end of the library ready to be post...
Sked Social
skedsocial.com
Sked Social is your #1 Instagram-first social media scheduler. Create, source, share and cross-post your best Instagram content to Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube and more in just a few clicks. * Visually plan your content weeks in advance - without limits. * Invite unlimited users to ...
Digital Air Strike
digitalairstrike.com
Digital Air Strike is the leading customer engagement technology partner helping 7,700+ businesses leverage digital and social media environments. Our technology, team, and culture contribute to the success of our clients. * Quickly improve your online reputation and digital presence with award-win...
Salesforce Marketing Cloud
salesforce.com
Salesforce Marketing Cloud is a marketing engagement platform helps marketers, businesses, and brands create and implement strategies to engage with their customers and build long-term relationships. It combines various marketing channels, like email, mobile messaging, chat apps (WhatsApp), and more...
Echobox
echobox.com
Echobox helps publishers around the world save time and increase performance with newsletter and social media automation.
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift is a multiple certified software solution with all components for professional social media marketing on enterprise level. All-in-one software enables companies to manage their marketing activities centrally and efficiently. Facelift's world-leading social media management tool with activ...
Later
later.com
Later is a social media marketing and commerce platform that helps business owners, creators, agencies, and social media teams grow their brands and businesses online. Later helps you save time and grow your business by making it easy to manage your entire social media strategy, all in one place. S...
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Brandwatch Social Media Management, previously Falcon.io, is a leading solution for social media monitoring, advertising, publishing, audience and performance analytics, and managing customer data. Brandwatch Social Media Management enables brands to explore the full potential of digital marketing a...
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson is a social media management platform that equips brands with intelligence and speed to stay ahead of the curve. Through its sophisticated cross-channel insights and workflow tools, Dash Hudson enables brands to create content that entertains, engages and drives consistent business resul...
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одно...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
NapoleonCat
napoleoncat.com
Привлекайте и поддерживайте клиентов в социальных сетях. Модерируйте, публикуйте, анализируйте, развивайтесь — с помощью универсальной платформы управления социальными сетями, которая объединяет ваши команды и распутывает ваши рабочие процессы.
SproutLoud
sproutloud.com
Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX гарантирует, что ближайший к вам офис будет виден, повышая вовлеченность от открытия до покупки и далее.