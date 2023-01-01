ntfy позволяет отправлять push-уведомления с помощью сценариев с любого компьютера или телефона совершенно без регистрации и оплаты. Сделано с ❤ Филиппом К. Хеккелем, лицензия Apache 2.0, источник https://heckel.io/ntfy.

Веб-сайт: ntfy.sh

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