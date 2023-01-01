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Normattiva

Normattiva

normattiva.it

Использовать веб-приложение

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Ричерка дельи атти статали в мультивигенце Normattiva — это веб-сайт правительства Италии, опубликованный 19 марта 2010 года. Он содержит нормы итальянского законодательства, начиная с 1861 года.

Веб-сайт: normattiva.it

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