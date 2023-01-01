Альтернативы - NordPass

LastPass

lastpass.com

LastPass — это бесплатный менеджер паролей, который хранит зашифрованные пароли в Интернете. Стандартная версия LastPass имеет веб-интерфейс, а также плагины для различных веб-браузеров и приложения для многих смартфонов. Он также включает поддержку букмарклетов. LogMeIn, Inc. приобрела LastPass в о...