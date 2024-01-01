Альтернативы - Nexeo HR
ADP
adp.com
ADP предлагает ведущие в отрасли онлайн-решения для расчета заработной платы и управления персоналом, а также налогов, соблюдения требований, управления льготами и многого другого. Получите лучшее с ADP.
Kwork
kwork.com
Kwork — это глобальная площадка для фрилансеров с фиксированной ценой на услуги от 10 долларов США. От веб-разработки и дизайна до создания музыки, SMM, SEO, редактирования видео и многого другого — для каждой потребности найдется услуга!
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
Онлайн-курсы UX-дизайна от экспертов с признанными в отрасли сертификатами
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...
Central Test
centraltest.com
Решения для прогнозной оценки талантов: психометрический тест для принятия лучших решений при найме и развитии талантов, видеоинтервью, обратная связь 360°.
Alight
alight.com
От приема на работу до выхода на пенсию и далее — ваши сотрудники зависят от ваших ресурсов, которые улучшат их здоровье, богатство и благополучие. Передайте им власть с помощью данных и технологий, которые обеспечивают ясность благодаря своевременной и более широкой взаимосвязанной информации. Обес...
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire — это простой и мощный облачный инструмент для подбора персонала, который упрощает размещение объявлений на досках объявлений и управление вашими кандидатами. Легко создавайте новые вакансии и размещайте их на досках объявлений, которые имеют значение. Продвигайте товары в социальных сет...
Hone
honehq.com
Повышайте навыки своей команды. Hone предлагает масштабируемое обучение менеджеров, которое сочетает в себе лучший в своем классе опыт живого обучения с платформой для изменения поведения.
Project Management Institute
pmi.org
Мы продвигаем карьеру, улучшаем организационный успех и совершенствуем профессию управления проектами с помощью наших всемирно признанных стандартов, сертификатов, ресурсов, инструментов, академических исследований, публикаций, курсов повышения квалификации и сетевых возможностей.
SHRM
shrm.org
SHRM, Общество управления человеческими ресурсами, создает лучшие рабочие места, где работодатели и сотрудники процветают вместе. Будучи голосом всего, что связано с работой, работниками и рабочим местом, SHRM является ведущим экспертом, организатором и идейным лидером по вопросам, влияющим на сегод...
TalentPulse
talentpulse.net
Диагностика, прогнозирование и предотвращение текучести кадров с помощью полного набора решений Retensa для анализа талантов.
The Forem
theforem.co
МАСШТАБИРУЕМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КОГОРТ В РЕАЛЬНОМ режиме Простая в использовании платформа Forem позволяет руководителям L&D обучать более 10–10 000 сотрудников одновременно.
Talaera
talaera.com
Обучение деловому английскому для международных команд. Благодаря персонализированным решениям обучения по запросу для вашего международного рабочего места Talaera предлагает обучение для профессионалов, которые общаются в быстро меняющейся среде, используя разные каналы, часовые пояса и культуры. П...
Learnexus
learnexus.com
Мы предоставляем онлайн-решения для непрерывного корпоративного обучения, программ обучения по принципу «шесть сигм» и гибкого коучинга.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ — издатель обучающих ресурсов для развития навыков работы с людьми. Компания предлагает широкий спектр продуктов, основанных на исследованиях, включая бумажные и онлайн-оценки, экспериментальные игры, симуляции и воспроизводимые программы обучения.
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo Group разрабатывает и распространяет инновационные решения для оценки и развития талантов, чтобы помочь клиентам максимизировать рост доходов, производительность и стабильность рабочей силы.
StarAgile
staragile.com
Основанная в 2016 году, компания StarAgile превратилась в ведущего гиганта в сфере обучения и консалтинга, помогая студентам и специалистам по всему миру, предоставляя первоклассное онлайн-обучение мирового уровня. У нас работает команда увлеченных профессионалов, которые стремятся отвечать потребно...
Pryor Learning
pryor.com
Будучи лидером в сфере обучения уже более 40 лет, Прайор помог более чем 11 миллионам человек достичь своих карьерных целей, предлагая комплексное, доступное и удобное обучение бизнесу, соблюдению нормативных требований и технике безопасности.
HeartMath
heartmath.com
HeartMath была основана Доком Чайлдром в 1991 году, чтобы помочь отдельным людям, организациям и мировому сообществу включить интеллект сердца в свою повседневную жизнь.
Cognician
cognician.com
Cognician активирует изменение поведения сотрудников с помощью масштабируемых, персонализированных, основанных на данных цифровых технологий, которые позволяют достичь измеримых изменений за 30 дней или меньше. Этот подход, основанный на нейробиологии, основан на действии, доведении до конца, размыш...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR — это ведущая глобальная платформа трудоустройства, которая позволяет компаниям легко нанимать команды на международном уровне. ChaadHR позаботится о международной заработной плате, льготах, налогах, опционах на акции и соблюдении требований в десятках стран. Наша надежная защита интеллектуа...
Allevity
allevity.com
Allevity дает своим клиентам свободу вернуться к тому, что они любят. На протяжении более 45 лет они обеспечивают душевное спокойствие благодаря комплексному набору решений для работодателей. Клиенты доверяют Allevity профессионально управлять своими человеческими ресурсами, расчетом заработной плат...
PayEntry
payentry.com
Payentry предлагает технологию, которая упрощает услуги по расчету заработной платы — мощный механизм обработки, а также наиболее интуитивно понятный рабочий процесс и пользовательский интерфейс. Наша последняя версия NextGen делает программную платформу онлайн-расчета заработной платы Payentry еще ...
Lingo Live
lingolive.com
Благодаря индивидуальной программе обучения коммуникациям Lingo Live вы можете дать возможность всей вашей команде уверенно вносить свой вклад и достигать самых амбициозных целей вашей компании.
LEADx
leadx.org
Превратите менеджеров-миллениалов в традиционных лидеров с помощью LEADx! LEADx — это тренинг по лидерству, который действительно используют ваши менеджеры. Платформа сочетает в себе поведенческую науку, искусственный интеллект и экспертный контент для заметного улучшения поведения руководства, вовл...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq — это командная платформа для развития лидерских качеств, позволяющая развивать ваших сотрудников лично и профессионально. Мы предоставляем привлекательную и последовательную систему, доступную по цене, но при этом адаптированную к потребностям вашей организации.
Simpli5
simpli5.com
5 Динамика – это не просто одноразовая оценка; это общий язык, который позволяет людям лучше понимать себя и тех, с кем они работают и взаимодействуют. Признавая различные точки зрения, которые каждый человек высказывает, точки разногласий сводятся к минимуму и повышается производительность. Наша ме...
RehvUp
rehvup.io
RehvUp — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая работает на ваш бизнес эффективнее, чем что-либо еще на рынке. Это мобильное приложение, созданное профессиональными тренерами по опыту сотрудников (EX), которое вдохновляет и мотивирует ваших сотрудников быть лучшими и счастливыми на...
OnGrid
ongrid.in
OnGrid — ведущая платформа цифрового доверия в Индии, выполнившая более 100 миллионов проверок и проверок анкетных данных более 3 000 довольных клиентов. OnGrid предлагает более 100 проверок, включая удостоверение личности, адрес, образование, трудоустройство, судебные протоколы, проверки полиции, а...
Enablo
enablo.com
Enablo работает с масштабными предприятиями, чтобы обеспечить оптимальные рабочие условия и обеспечить связь, общение, сотрудничество и производительность для всех и где угодно. Они имеют эксклюзивные партнерские отношения с Workplace от Meta, Asana и Google Workspace, работая бок о бок с клиентами ...