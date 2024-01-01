Альтернативы - News Exposure

Wizikey

wizikey.com

Что такое Визики? Wizikey — программное обеспечение для мониторинга СМИ и PR. Он помогает компаниям осуществлять мониторинг СМИ в различных СМИ, а также тенденции, а также получать информацию о конкурентной разведке и распространении пресс-релизов по всему миру. Это также помогает специалистам по св...