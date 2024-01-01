Альтернативы - News Exposure
Feedly
feedly.com
Feedly (стилизовано под Feedly) — приложение-агрегатор новостей для различных веб-браузеров и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Он также доступен в виде облачного сервиса. Он собирает новостные ленты из различных онлайн-источников, которые пользователь может настроить и поделиться с...
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...
Awario
awario.com
Начните мониторинг бренда бесплатно! Отслеживайте упоминания в веб-источниках, анализируйте конкурентов, отслеживайте влиятельных лиц в своей нише и находите потенциальных клиентов в социальных сетях!
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Dataminr
dataminr.com
Клиенты полагаются на платформу искусственного интеллекта Dataminr для раннего оповещения о важных событиях и возникающих рисках, чтобы уверенно реагировать и более эффективно управлять кризисами.
Brand24
brand24.com
Brand24 дает вам мгновенный доступ к упоминаниям вашего бренда в Интернете.
Mention
mention.com
Получите универсальный инструмент, который позволит вам слушать свою аудиторию, публиковать выдающиеся публикации и отвечать своим клиентам.
Business Wire
businesswire.com
Мировой лидер в распространении пресс-релизов и раскрытии нормативной информации. Специалисты по связям с общественностью и инвесторами полагаются на Business Wire для широкого и целевого охвата рынка.
Critical Mention
criticalmention.com
Лучший в своем классе сервис мониторинга СМИ для телевидения, радио, новостей, подкастов и социальных сетей, а также самая точная база данных контактов со СМИ в отрасли.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...
SentiOne
sentione.com
Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.
Prezly
prezly.com
Prezly — это платформа для рассказывания историй, которая помогает организациям публиковать, распространять и владеть своими историями с целью привлечения поклонников.
Muck Rack
muckrack.com
Используйте Muck Rack, чтобы находить журналистов, привлекать прессу к своей истории, следить за новостями и сообщать о влиянии вашего пиара. Журналисты могут создавать портфолио и ускорять свою карьеру.
Diffbot
diffbot.com
Веб-данные без парсинга веб-страниц. Запрашивайте триллион фрагментов связанного контента в Интернете или извлекайте их по требованию с помощью Diffbot.
Contify
contify.com
Contify — это платформа рыночной и конкурентной разведки с поддержкой искусственного интеллекта для отслеживания информации о конкурентах, клиентах и отраслевых сегментах.
AlphaSense
alpha-sense.com
РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.
CoverageBook
coveragebook.com
Создавайте отчеты о покрытии быстрее. Красиво оформленные отчеты с достоверными показателями PR, которыми можно гордиться.
RadioKing
radioking.com
RadioKing — это платформа номер один для создания и трансляции собственной онлайн-радиостанции. Это решение также предлагает готовые услуги по поддержке радиостанций в их цифровом развитии (веб-сайт, мобильное приложение, подключенная колонка, ТВ и авто). Сегодня они принимают более 3000 радиостанци...
Signal AI
signal-ai.com
В море бесконечных данных Signal AI обеспечивает ясность для уверенных и обоснованных решений. Ежедневно на платформу Signal AI загружается более 5 миллионов статей на 226 рынках на 75 языках для получения информации для принятия решений. • Расширьте возможности своей PR-стратегии. Улучшите свои ком...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Поймите, как публика взаимодействует с той или иной темой. Анализируйте и сообщайте о данных взаимодействия с общественностью за более чем 7 лет в Интернете и социальных сетях.
NewsWhip Spike
newswhip.com
Мониторинг СМИ в режиме реального времени для команд связи. Объедините потоки веб-контента и контента из социальных сетей в режиме реального времени с данными об активности общественности, чтобы определить и спрогнозировать наиболее важный контент.
PeakMetrics
peakmetrics.com
Автоматически собирайте и сообщайте об освещении в СМИ. PeakMetrics извлекает ценную информацию и создает полезные данные из миллионов неструктурированных межканальных наборов медиаданных в режиме реального времени.
Arkreach
arkreach.com
Создавайте списки СМИ, измеряйте эффективность, оптимизируйте контент, справляйтесь с кризисами Arkreach — это пакет продуктов для ваших коммуникационных нужд, использующий данные новостных СМИ, ориентированные на читателей, для планирования, оптимизации и оценки. С помощью этого продукта вы можете ...
MVPR
mvpr.io
MVPR сочетает в себе PR-систему с поддержкой искусственного интеллекта и старшие консультации по связям с общественностью. помочь компаниям построить прочные отношения с журналистами и обеспечить освещение в СМИ, сохраняя при этом полную ответственность за обмен сообщениями и процесс.
Commetric
commetric.com
Возможности продукта Commetric Media Analytics: - Сочетание количественных высокоуровневых измерений средств массовой информации с углубленным качественным анализом под руководством человека для обеспечения всестороннего понимания эффективности средств массовой информации. - Количественные показател...
Releasd
releasd.com
Выпуск: Отчеты о покрытии следующего поколения. Releasd демонстрирует весь спектр деятельности современных PR-специалистов в визуальном формате, который нравится занятым клиентам и руководителям. Больше контроля: быстро адаптируйте макеты, чтобы продемонстрировать свою работу по-своему. Просто перет...
Wiztrust
wiztrust.com
Платформа обеспечения связи. Wiztrust — это многоканальная платформа дистрибуции, созданная для упрощения внутренних и внешних коммуникаций. Один инструмент для распространения вашего контента по любому каналу среди всех заинтересованных сторон. Облачное решение Wiztrust стало бесценным для компаний...
ACCESSWIRE
accesswire.com
Платформа онлайн-распространения ACCESSWIRE® предоставляет специалистам в области связи более простой и эффективный рабочий процесс в их повседневной деятельности. У специалистов по коммуникациям теперь есть один единственный источник, к которому они могут обратиться, чтобы распространять пресс-рели...
Uptime
uptime.com
Попробуй бесплатно. Проверьте время безотказной работы с помощью наших отмеченных наградами инструментов мониторинга веб-сайтов и мгновенно получайте уведомления.
Spica Media
spica.media
Мы предоставляем вам комплексный мониторинг СМИ в социальных сетях, газетах, журналах, телевидении, радио и онлайн-новостях, а также ценную аналитику и отчеты, которые помогут вам повысить эффективность вашей деятельности.
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia — это служба корпоративных данных и новостей, поддерживаемая Financial Times Group и Nikkei Inc. Подписка на ScoutAsia предоставляет самые свежие данные, новости и контекст о более чем 800 000 компаний в более чем 20 странах Восточной Азии, Южной Азии и Южной Азии. Азия и АСЕАН. Его базы д...
Realytics
realytics.io
Realytics измеряет и усиливает цифровую эффективность телевизионных кампаний с помощью своих аналитических решений и программного телевидения.
Newsmeter
newsmeter.com
Newsmeter — это глобальный онлайн-сервис отслеживания новостей. Он обеспечивает надежный онлайн-мониторинг новостных СМИ SaaS с использованием отмеченной наградами технологии. Наша платформа постоянно отслеживает глобальные источники новостей по всему миру. На сегодняшний день мы собрали более 510 м...
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard была основана в 2015 году с целью предоставить миру PR современный инструмент для анализа данных и медиа-аналитики. Приложение предлагает мониторинг СМИ, подробный анализ, информационные панели и отчеты, а также богатый медиа-архив, который позволяет легко находить старые статьи. В дополн...
Fullintel
fullintel.com
Fullintel предлагает уникальное сочетание талантов, инструментов и технологий для специалистов по связям с общественностью и коммуникациям, которым требуется профессиональное программное обеспечение и услуги для мониторинга и анализа СМИ. Ведущие бренды, такие как Johnson & Johnson, Intuit, Bell Tex...
Syften
syften.com
Улучшенная фильтрация социальных новостей. Благодаря отсутствию искусственно низких ограничений (в вашем распоряжении 100 фильтров), оповещениям практически в реальном времени (в большинстве случаев менее одной минуты) и поддержке Slack ваша команда контент-маркетинга получит преимущество, необходим...
Grabien
grabien.com
Новостные ролики высочайшего качества по самой низкой цене в отрасли. Grabien предлагает полный набор инструментов для ведущих и продюсеров (телевидение, радио, подкасты), корпораций, PR-фирм и представителей средств массовой информации, а также просто заядлых новостных наркоманов. Где бы вы ни нахо...
Newslit
newslit.co
Newslit — это инструмент нового поколения для мониторинга и исследования новостей для специалистов по связям с общественностью, инвесторов, исследователей, маркетологов, продавцов, юристов и владельцев бизнеса. Мы постоянно отслеживаем наиболее полный набор важных источников новостей и интегрируем с...
Factal
factal.com
Factal предоставляет компаниям необходимые факты в режиме реального времени для защиты людей, предотвращения сбоев и автоматизации в случае непредвиденных обстоятельств. Factal сочетает в себе молниеносное обнаружение и надежную проверку в единой платформе, опережая другие источники последних новост...
TechNews
technews.io
TechNews дает ИТ-компаниям более глубокое понимание того, что происходит в таких сложных категориях, как искусственный интеллект, кибербезопасность, облачная инфраструктура и т. д.
EzyInsights
ezyinsights.com
EzyInsights — это самое быстрое решение для сбора новостей, обнаружения контента и мониторинга СМИ для редакций и журналистов. Нас используют тысячи журналистов, которые используют его каждый день, чтобы быть в курсе того, каким контентом пользуется мир в режиме реального времени. В среднем новые кл...
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor отслеживает все средства массовой информации для специалистов по связям с общественностью и корпоративных коммуникаций, позволяя вам получить доступ к собственным базам данных мониторинга новостей и инновационным службам вырезок телевизионных новостей и анализа СМИ.
SnapStream
snapstream.com
SnapStream — это мощный облачный продукт для обрезки видео, который записывает и расшифровывает живое видео, а также позволяет легко создавать и делиться важными моментами. С помощью Snapstream вы можете: - Записывать и расшифровывать любой видеоисточник, прямую трансляцию, телеканал или прямую тран...
Webz.io
webz.io
Webz.io — ведущий поставщик машинно-определяемых веб-данных. Он преобразует огромный пул веб-данных из открытой и темной сети в структурированные потоки веб-данных, готовые к использованию машинами. Используя данные Webz.io, предприятия, разработчики и аналитики теперь могут раскрыть весь потенциал ...
Brand Analytics
brandanalytics.ru
Brand Analytics — это система мониторинга и анализа социальных сетей. - Сбор данных из всех источников, а именно социальных сетей, видеохостингов, картографических сервисов, общедоступных каналов и чатов мессенджеров, обзорных сайтов, форумов, блогов, торговых площадок, интернет-СМИ, газет, журналов...
Truescope
truescope.com
Truescope — самый быстрорастущий сервис мониторинга и измерения средств массовой информации. Truescope предоставляет в режиме реального времени информацию о СМИ и бизнес-аналитику для организаций по всему миру. Его миссия — использовать более качественный контент, более чистые данные и новейшие техн...
Determ
determ.com
Determ, ранее Mediatoolkit, представляет собой решение для онлайн-мониторинга СМИ на базе искусственного интеллекта. Это помогает принимать более обоснованные бизнес-решения на основе информации о потребителях, конкурентах и рынке в режиме реального времени. Determ отслеживает ключевые слова или ф...
Managr
managr.ai
Managr — это искусственный помощник для маркетинговых и PR-команд. Он оптимизирует исследования и идеи, создание контента и презентацию в СМИ. Попробуйте Манагр бесплатно! managr.ai/цены
Mentionlytics
mentionlytics.com
Mentionlytics — это универсальная интеллектуальная платформа для мониторинга социальных сетей. Он позволяет вам отслеживать упоминания вашего бренда, вашего продукта или ваших конкурентов во всей сети (новостные сайты, форумы, блоги и ЛЮБОЙ другой веб-сайт) и во многих социальных сетях, таких как Ti...
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill — ведущая платформа медиа-аналитики в режиме реального времени. Объединив команду Алекса Норткотта, состоящую из опытных специалистов по связям с общественностью и отрасли, с инновационными технологиями, Roxhill предоставляет анализ средств массовой информации и информацию, необходимую вам н...
Wizikey
wizikey.com
Что такое Визики? Wizikey — программное обеспечение для мониторинга СМИ и PR. Он помогает компаниям осуществлять мониторинг СМИ в различных СМИ, а также тенденции, а также получать информацию о конкурентной разведке и распространении пресс-релизов по всему миру. Это также помогает специалистам по св...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip — это универсальная PR-платформа, которая помогает предпринимателям, специалистам по связям с общественностью и маркетологам искать соответствующие контакты в средствах массовой информации (журналистов, редакторов, блоггеров, влиятельных лиц и т. д.), создавать списки СМИ, рассылать персона...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмысливает существующие средства массовой информации с помощью своей технологии управления связями с общественностью. Платформа PRM позволяет специалистам по маркетингу и коммуникациям находить подходящие средства массовой информации для представления своих историй, управлять отношен...
Prowly
prowly.com
Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные ...
Newswire
newswire.com
Newswire — это компания, занимающаяся медиатехнологиями, которая предоставляет своим клиентам услуги по распространению пресс-релизов, которые помогают повысить узнаваемость бренда, заработать упоминания в СМИ, повысить видимость в Интернете, улучшить эффективность поисковой оптимизации, увеличить п...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive — глобальный партнер, обеспечивающий успех в сфере PR и коммуникаций. Работая с тысячами организаций по всему миру, мы понимаем, с каким давлением вы сталкиваетесь. Например, создание сильного бренда и репутации. Быть глазами, ушами и совестью вашей организации. Поддержка высшего руководст...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую комплексную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от...