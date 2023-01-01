Альтернативы - Netmera

Clientify

clientify.com

CRM, которая поможет вам превратить больше контактов в клиентов. Просто, мощно и на вашем языке. Организуйте свою команду по продажам, цифровому маркетингу и коммерческой деятельности с помощью любимой платформы тысяч латиноамериканских компаний по всему миру.