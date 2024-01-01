Альтернативы - Neo.Tax

TaxRobot

taxrobot.com

TaxRobot — это самый быстрый, простой и доступный способ автоматизировать расчет кредитов на НИОКР и получить свои деньги. Мы предоставляем лучшие в своем классе отчеты с обоснованием, проводим аудит защиты без дополнительной оплаты и, что самое приятное, не взимаем плату, если не выявляем выгоду.