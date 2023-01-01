WebCatalog
네이버 웹툰

네이버 웹툰

comic.naver.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для 네이버 웹툰 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Вебтун Naver Контент-платформа №1 Naver Webtoon, Встречайте популярные произведения, которые обновляются каждый день и распространяются по всему миру. Сортируйте по обновлению, рейтингу и просмотрам, чтобы найти работу на свой вкус. Наслаждайтесь работой, не беспокоясь о данных, благодаря функции временного хранения на 48 часов. Контент-платформа №1 Naver Webtoon, Познакомьтесь с популярными произведениями, которые обновляются каждый день и распространяются по всему миру. Найдите работы, которые соответствуют вашему вкусу, отсортировав их по порядку обновления, порядку звездного рейтинга и порядку просмотра. Наслаждайтесь работой, не беспокоясь о данных, благодаря функции временного хранения на 48 часов.

Веб-сайт: comic.naver.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 네이버 웹툰, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

네이버 지식iN

네이버 지식iN

kin.naver.com

네이버 시리즈

네이버 시리즈

series.naver.com

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

네이버 뉴스스탠드

네이버 뉴스스탠드

newsstand.naver.com

네이버 지도

네이버 지도

map.naver.com

네이버 뉴스라이브러리

네이버 뉴스라이브러리

newslibrary.naver.com

네이버 스포츠

네이버 스포츠

sports.news.naver.com

Napptive

Napptive

napptive.com

Outerbase

Outerbase

outerbase.com

네이버 게임

네이버 게임

game.naver.com

네이버 엑스퍼트

네이버 엑스퍼트

expert.naver.com

쥬니어 네이버

쥬니어 네이버

jr.naver.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности