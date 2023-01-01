Альтернативы - 네이버 주소록

iCloud Contacts

icloud.com

Вы можете организовать свои контакты и их легко найти с помощью «Контактов» на iCloud.com. Внесенные вами изменения автоматически появляются на iCloud.com и везде, где вы настраиваете iCloud для контактов, включая приложение «Контакты» на вашем iPhone, iPad, iPod touch или Mac или Microsoft Outlook ...