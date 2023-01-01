Mstrmnd Academy
mstrmnd.academy
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mstrmnd Academy в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: mstrmnd.academy
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mstrmnd Academy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Fiverr Learn
learn.fiverr.com
Lightbend Academy
academy.lightbend.com
Neso Academy
nesoacademy.org
Linux Academy
linuxacademy.com
HiMama Academy
academy.himama.com
Glofox
app.glofox.com
Hackr.io
hackr.io
TrainerCentral
accounts.zoho.com
KnowledgeHut
knowledgehut.com
faicliq
app.faicliq.com
Learn Code The Hard Way
learncodethehardway.org
Startup Stash
startupstash.com