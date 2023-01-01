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MsgClub

MsgClub

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Веб-сайт: msgclub.net

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Поставщик шлюзов для массовой рассылки SMS в Индии. Мы предоставляем мгновенные сообщения и оповещения через веб-портал, API, плагины, рекламные SMS через мощный надежный SMS-шлюз.

Веб-сайт: msgclub.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MsgClub, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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