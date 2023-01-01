Альтернативы - mParticle EU

Custobar

custobar.com

Ваши клиенты — частные лица. Относитесь к ним таким образом. Custobar дает вам полное представление о каждом из ваших клиентов и о том, как они взаимодействуют с вашим бизнесом - по всем каналам, по которым они с вами встречаются. Мы собираем все данные о транзакциях ваших клиентов и делаем их понят...