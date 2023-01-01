Управление автопарком (ранее KeepTruckin). GPS-слежение, видеорегистраторы, соответствие ELD, отслеживание прицепов и т. д. Нам доверяют 120 000 автопарков.

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