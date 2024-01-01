Альтернативы - Motive.io

Warp VR

warpvr.com

Warp VR — это самый простой и мощный способ создания и масштабирования интерактивных сценариев VR-обучения и адаптации на основе историй для предприятий, учебных агентств и образования. Такие компании, как ASML, Erste Bank, KLM, Shell и Tata Steel, используют Warp VR для обучения своих сотрудников т...