WebCatalog
Moonsense

Moonsense

moonsense.io

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Moonsense в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Понимание поведения пользователя устройства и анализ пользовательской сети Moonsense помогает клиентам обнаруживать самые изощренные схемы мошенничества, предоставляя немедленный доступ к действенным сигналам и базовым детальным исходным данным для улучшения обнаружения мошенничества, не создавая дополнительных проблем для пользователей. Попробуйте Moonsense Контактный отдел продаж. Обнаружение наиболее сложных типов мошенничества. Понимание цифрового тела… Главная Читать дальше »

Веб-сайт: moonsense.io

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