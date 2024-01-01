Альтернативы - Mokkup.ai

Grytics for Communities

grytics.com

Компания 1339, основанная в 2014 году, представляет собой полноценный SaaS-редактор, который коммерциализирует пакет Grytics: программное обеспечение для анализа данных для корпоративных платформ совместной работы и внутренних коммуникаций, таких как Workplace от Meta, Microsoft Teams, Viva Engage и...