Альтернативы - MoEngage

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

Miro

Miro

miro.com

Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Самая быстрорастущая белая платформа для агентств цифрового маркетинга. CRM, электронная почта, двусторонние SMS, построитель воронок и многое другое!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

Sideline

Sideline

sideline.com

Получите доступ к своему номеру телефона Sideline с любого устройства для обмена сообщениями в Интернете. Благодаря веб-сообщениям вы можете оставаться на связи, отправляя текстовые сообщения SMS, не выходя из рабочего стола.

Podium

Podium

podium.com

Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage: программное обеспечение для автоматизации профессиональных услуг (PSA) для ведения вашего бизнеса MSP. Оптимизируйте свою деятельность с помощью проверенного решения PSA.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.

CallRail

CallRail

callrail.com

Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.

Looker

Looker

looker.com

Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в ​​реальном времени.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Программное обеспечение для электронного маркетинга, которое увеличивает продажи. Создавайте, отправляйте и отслеживайте кампании по электронной почте, которые помогут вам создать сильную клиентскую базу. В Zoho Campaigns есть все: от красивых шаблонов электронной почты до простого в использовании ...

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 милл...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

Duda

Duda

duda.co

Создавайте и продавайте веб-сайты с высокой конверсией в большом масштабе с помощью Duda Professional Website Builder. Начните бесплатную пробную версию сегодня.

Textline

Textline

textline.com

Textline — это приложение для деловых текстовых сообщений, которое позволяет отправлять текстовые сообщения клиентам с вашего компьютера. SMS — самый удобный канал связи для вашей команды.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Предоставляя ВАМ возможность привлекать потенциальных клиентов, продавать свою продукцию и доносить свое послание всему миру! Вы всего в одной воронке!

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Keap

Keap

keap.com

Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.

Heymarket

Heymarket

heymarket.com

Обмен текстовыми деловыми сообщениями через Heymarket дает командам возможность выстраивать персонализированные связи. Попробуйте деловые SMS сегодня.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise позволяет поставщикам технологических услуг быстрее достигать своих целей с помощью отмеченной наградами технологии MSP и пакета программного обеспечения для управления ИТ.

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