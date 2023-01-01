Modern Connect — это цифровая платформа, которая является следующим шагом в улучшении взаимодействия стоматологов и лабораторий. С помощью Modern Connect стоматологи теперь могут удобно отслеживать каждый отдельный случай, получать поддержку в чате, а также размещать новые лабораторные заказы в цифровом формате, одновременно отправляя фотографии.

Веб-сайт: moderndentallab.com

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