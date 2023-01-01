Альтернативы - Mixmax

Zipteams

zipteams.com

Интеллектуальные конференц-залы, предназначенные для внутренних отделов продаж и отдела по работе с клиентами, которые предоставляют информацию о клиентах в реальном времени, аналитическую информацию и рекомендации, чтобы сделать встречи с клиентами более интересными и плодотворными.