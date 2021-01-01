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Альтернативы - MiniCRM

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Самая быстрорастущая белая платформа для агентств цифрового маркетинга. CRM, электронная почта, двусторонние SMS, построитель воронок и многое другое!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

Podio

Podio

podio.com

Podio предоставляет веб-платформу для организации командного общения, бизнес-процессов, данных и контента в рабочих пространствах управления проектами в соответствии с потребностями проекта.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage: программное обеспечение для автоматизации профессиональных услуг (PSA) для ведения вашего бизнеса MSP. Оптимизируйте свою деятельность с помощью проверенного решения PSA.

Keap

Keap

keap.com

Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Больше бизнеса. Меньше хлопот. Управление клиентами, управление проектами и выставление счетов в одном удобном инструменте. Teamleader облегчает работу 11 000 малых и средних предприятий.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise позволяет поставщикам технологических услуг быстрее достигать своих целей с помощью отмеченной наградами технологии MSP и пакета программного обеспечения для управления ИТ.

Deskera

Deskera

deskera.com

Программное обеспечение для малого бизнеса с функциями бухгалтерского учета, инвентаризации, расчета заработной платы и CRM для ведения вашего бизнеса

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

Copper

Copper

prosperworks.com

Если вам нужно программное обеспечение CRM, работающее с G Suite, вам нужен Copper. Попробуйте и посмотрите, как мы можем помочь вашему бизнесу построить более прочные отношения с клиентами.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Создайте свой собственный клиентский портал или доступ к клиентскому порталу с помощью нашего безопасного программного обеспечения клиентского портала: полностью фирменный вход в систему, информационная панель и уведомления по электронной почте с White Label.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.

Capsule

Capsule

capsulecrm.com

Простая, но мощная CRM. Присоединяйтесь к более чем 10 000 компаний по всему миру и откройте для себя более простой способ управления контактами, продажами и развития прочных отношений.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.

Thryv

Thryv

thryv.com

Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.

Vtiger

Vtiger

vtiger.com

Vtiger CRM — это онлайн-программное обеспечение, которое помогает более чем 300 000 компаниям увеличивать продажи, повышать рентабельность инвестиций в маркетинг и обеспечивать отличное обслуживание клиентов. Попробуйте бесплатно в течение 15 дней!

Accelo

Accelo

accelo.com

Упростите управление проектами, арендаторами, продажами и услугами. Получите прозрачность своей клиентской базы данных, улучшите процессы и уделите больше времени своему опыту.

TeamWave

TeamWave

teamwave.com

TeamWave — лучшее программное обеспечение для CRM, управления проектами и HRMS для малого бизнеса. Лучший способ управлять своими проектами, командой и продажами.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Уникальное программное обеспечение CRM, которое помогает малому бизнесу сосредоточиться на продажах и увеличить их. На основе GTD и продаж Принципы нашего инструмента продаж включают в себя управление контактами и воронками продаж.

Planfix

Planfix

planfix.com

ПланФикс помогает организовать совместную работу людей и управлять ею. Наши клиенты используют ПланФикс как CRM, диспетчерскую и систему технической поддержки, с ее помощью управляют компаниями, ставя и контролируя задачи, ведут проектную деятельность, ведут учет источников и финансовое планирование...

Nimble

Nimble

nimble.com

CRM для не только продавцов. CRM, ориентированная на взаимоотношения для всей вашей команды. Простой в использовании, работает в вашем почтовом ящике Outlook/Gmail, в социальных сетях, в Интернете.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly, Inc. — частная компания, занимающаяся компьютерными технологиями, со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния.

Clientjoy

Clientjoy

clientjoy.io

Clientjoy — это комплексное CRM-решение и механизм роста для фрилансеров и предприятий, позволяющий управлять потенциальными клиентами, предложениями, клиентами, выставлением счетов и доходами в одном месте.

vcita

vcita

vcita.com

Развивайте больше бизнеса и предоставляйте превосходные услуги с помощью универсального приложения для управления бизнесом для малого бизнеса |

Attio

Attio

attio.com

Ищете следующий вызов? Менять парадигмы непросто, и мы ищем более выдающихся людей, которые присоединятся к команде и навсегда изменят CRM.

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM

lessannoyingcrm.com

Тысячи малых предприятий используют Less Annoying CRM для управления контактами, отслеживания потенциальных клиентов и оставаться в курсе последующих действий. Бесплатное обслуживание клиентов упрощает настройку.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.

Snov.io

Snov.io

snov.io

Больше потенциальных клиентов. Больше продаж. Больше дохода. Масштабируйте свой бизнес и лучше привлекайте потенциальных клиентов с помощью набора инструментов для продаж и платформы CRM, которые обеспечивают рост.

Indy

Indy

weareindy.com

Находите потенциальных клиентов, составляйте предложения, планируйте проекты, отслеживайте работу, общайтесь с клиентами и отправляйте счета с помощью универсального программного обеспечения CRM Indy для фрилансеров. Попробуй бесплатно!

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy — это облачное программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой, которое включает в себя CRM, управление документами, приложение клиентского портала, рабочий процесс, платежи, время и выставление счетов.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt предлагает программное обеспечение CRM, а также отличную поддержку клиентов и базу знаний для отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Присоединяйтесь к нам!

Simply CRM

Simply CRM

simply-crm.com

Просто CRM, последнее средство управления взаимоотношениями с клиентами, которое вам нужно для вашего бизнеса. Привлекайте больше клиентов, оптимизируйте свой бизнес и зарабатывайте больше денег – просто!

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

Работать лучше. Мы помогаем командам собрать все в одном месте, работать эффективнее, чтобы успевать больше, а также отслеживать и улучшать производительность.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.

noCRM.io

noCRM.io

nocrm.io

Заполняйте меньше форм, совершайте больше звонков, заключайте больше сделок. noCRM — это SaaS-программное обеспечение для управления потенциальными клиентами, которое помогает отделу продаж превращать потенциальных клиентов в клиентов. Попробуй бесплатно.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Автоматизируйте, подключайте и оптимизируйте свой маркетинг с помощью Ontraport — CRM и маркетинговой платформы, предназначенной для развития вашего бизнеса.

Solid Performers

Solid Performers

solidperformers.com

Дружественный интерфейс. Solid Performers разработан таким образом, чтобы каждый мог понять модули и начать использовать их менее чем за 10 минут.

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Maximizer CRM — это мощное, простое решение, которому доверяют во всем мире уже более трех десятилетий. №1 по продажам и поддержке клиентов в режиме реального времени. Попробуйте нас бесплатно в течение 30 дней!

Scoro

Scoro

scoro.com

Scoro — это наиболее комплексное программное решение для управления работой, используемое профессиональными и творческими службами. Самый быстрый способ управлять своим временем, отслеживать свои проекты и наблюдать за процветанием своего бизнеса.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Миссия Apptivo заключалась в том, чтобы стать доступным и простым в использовании решением для малого бизнеса, позволяющим сотрудничать с клиентами, предоставляя настраиваемые приложения.

Ringy

Ringy

ringy.com

Автоматизируйте задачи. Стимулируйте продажи. Воспитание ведет. Ringy — это комплексное CRM-решение, которое управляет всем этим в интуитивно понятном интерфейсе.

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