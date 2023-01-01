Microwire.news (также известный как microwire.info) — это платформа для распространения и распространения контента для новостей, событий, кратких обзоров продуктов и услуг, комментариев и анализа в соответствующих отраслях. Охватываемые отрасли включают кибербезопасность, искусственный интеллект, робототехнику и промышленную автоматизацию, промышленную безопасность и безопасность, высококачественное аудио (hi-fi), мультимедиа, AR/VR, интеллектуальные устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимые устройства и т. д.), аудио-видео оборудование (фотография). , видеосъемка, прямая трансляция, здравоохранение и т. д.). Читайте, слушайте и просматривайте редакционные, аудио- и видеоконтенты здесь. Он получил почетное упоминание на церемонии PR Daily Awards 2015 от RAGAN.

Веб-сайт: microwire.news

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Microwire.news, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.