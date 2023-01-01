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Альтернативы - Microsoft Word Online

Google Docs

Google Docs

google.com

Google Docs — это текстовый процессор, входящий в состав бесплатного веб-пакета офисного программного обеспечения, предлагаемого Google в рамках службы Google Drive. Этот сервис также включает Google Sheets и Google Slides, программу для работы с электронными таблицами и презентациями соответственно...

iCloud Pages

iCloud Pages

icloud.com

Pages — текстовый процессор, разработанный Apple Inc. Он является частью пакета повышения производительности iWork и работает в операционных системах macOS, iPadOS и iOS. Он также доступен в iCloud в Интернете. Первая версия Pages была анонсирована 11 января 2005 г. и выпущена месяц спустя.

Zoho Writer

Zoho Writer

zoho.com

Мощный писатель. Мощные слова. Мы верим в силу слов. Вот почему мы создали Writer, мощный текстовый процессор, доступный на всех ваших устройствах. Сотрудничайте с товарищами по команде в режиме реального времени. Создавайте элегантные и вдохновляющие документы бесплатно.

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