Альтернативы - Microsoft Word Online

Zoho Writer

zoho.com

Мощный писатель. Мощные слова. Мы верим в силу слов. Вот почему мы создали Writer, мощный текстовый процессор, доступный на всех ваших устройствах. Сотрудничайте с товарищами по команде в режиме реального времени. Создавайте элегантные и вдохновляющие документы бесплатно.