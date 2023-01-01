WebCatalog

Альтернативы - Microsoft Teams

Slack

Slack

slack.com

Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.

Google Chat

Google Chat

workspace.google.com

Google Chat — это коммуникационное программное обеспечение, разработанное Google для команд, которое предоставляет прямые сообщения и групповые чаты, аналогично конкурентам Slack и Microsoft Teams, а также функцию группового обмена сообщениями, которая позволяет обмениваться контентом G Drive (Googl...

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Используйте коммуникационный центр, который позволяет полностью контролировать ваши данные. Все в одной платформе: командная работа, многоканальное взаимодействие, DevOps и ChatOps.

Mattermost

Mattermost

mattermost.com

Mattermost — это автономный онлайн-чат с открытым исходным кодом, функциями обмена файлами, поиска и интеграции. Он разработан как внутренний чат для организаций и компаний и в основном позиционирует себя как альтернативу Slack и Microsoft Teams с открытым исходным кодом.

Threads

Threads

threads.com

Отмените повторяющуюся встречу. Threads — это современный форум для работы, где происходят целенаправленные обсуждения и решения.

Twist

Twist

twist.com

Twist делает общение в команде менее хаотичным. Альтернатива Slack, которая обеспечивает организованность командной работы, ее актуальность и удобство поиска (навсегда). От Doist, создателя Todoist.

Quill

Quill

quill.chat

Quill — лучший способ общаться с командой или группой. Созданный для повышения производительности и концентрации внимания, Quill сокращает количество уведомлений, объединяет разговоры в цепочки и не отвлекается, чтобы вы могли вернуться к тому, что у вас получается лучше всего.

Ryver

Ryver

ryver.com

Делайте больше и экономьте деньги, сотрудничая со всей командой В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ. Групповой чат + диспетчер задач + голосовые и видеозвонки. Начните бесплатно сегодня!

Flock

Flock

flock.com

Flock, лучшее приложение для командного общения и онлайн-платформа для совместной работы, включает в себя командный обмен сообщениями, управление проектами и другие замечательные функции, которые повышают производительность и скорость выполнения.

Chanty

Chanty

chanty.com

Присоединяйтесь к Chanty — вашему универсальному инструменту для совместной работы в команде с неограниченной историей сообщений, мощными функциями и приложениями, которые сделают вашу команду очень продуктивной.

Pumble

Pumble

pumble.com

Бесплатное приложение для командного чата. Замените электронную почту и сотрудничайте с коллегами более эффективно. Неограниченное количество пользователей и история сообщений, бесплатно навсегда.

Flowdock

Flowdock

flowdock.com

CA Flowdock объединяет все ваши разговоры, рабочие элементы и инструменты в одном месте. Расставляйте приоритеты в работе, решайте проблемы, ищите и организуйте работу между командами, местоположениями и часовыми поясами.

Brosix

Brosix

brosix.com

Приложение чата для компаний и организаций, которое улучшает командное общение и производительность. Лучшие функции совместной работы в одном пакете.

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.