Альтернативы - Microsoft OneDrive

iCloud Drive

icloud.com

С помощью iCloud Drive вы можете безопасно хранить свои файлы в iCloud и получать к ним доступ на iCloud.com и на компьютере iPhone, iPad, iPod touch, Mac или Windows. Вы также можете автоматически сохранять все файлы в папках «Рабочий стол» и «Документы» на вашем Mac в iCloud Drive. Таким образом, ...