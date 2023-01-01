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Альтернативы - Metricks

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Развивайте свой бизнес в одночасье, каждую ночь. GrowSurf — это справочное программное обеспечение для технологических стартапов. Наши клиенты видят рентабельность инвестиций 300-1000% + ежемесячный рост на 9-40%.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Превратите своих самых преданных поклонников в лучших маркетологов. Rewardful — это простой способ для SaaS-компаний настроить партнерские и реферальные программы с помощью Stripe & Paddle. Просто подключите свою учетную запись и позвольте нам отслеживать рефералов, скидки и комиссионные для вас!

LeadDyno

LeadDyno

leaddyno.com

Развивайте и управляйте своей партнерской, влиятельной или реферальной программой. Синхронизация с Shopify, Stripe и более чем 25 интеграциями. Попробуйте наше партнерское программное обеспечение бесплатно в течение 30 дней.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

Отслеживание партнеров и рефералов для SaaS. Запустите собственную партнерскую и реферальную программу за считанные минуты. Быстрая интеграция с Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee или с нашим API.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

Grow Your SaaS Revenue No servers or code needed. Companies using Stripe’s Payment Links can start tracking referrals in 5 minutes with our copy-paste integration!

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает извест...

Post Affiliate Pro

Post Affiliate Pro

postaffiliatepro.com

Post Affiliate Pro Лидер в области партнерского программного обеспечения Управляйте несколькими партнерскими программами и повышайте эффективность своих партнеров с помощью Post Affiliate Pro.

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