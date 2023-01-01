Альтернативы - Metricks
PartnerStack
partnerstack.com
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.
GrowSurf
growsurf.com
Развивайте свой бизнес в одночасье, каждую ночь. GrowSurf — это справочное программное обеспечение для технологических стартапов. Наши клиенты видят рентабельность инвестиций 300-1000% + ежемесячный рост на 9-40%.
Rewardful
rewardful.com
Превратите своих самых преданных поклонников в лучших маркетологов. Rewardful — это простой способ для SaaS-компаний настроить партнерские и реферальные программы с помощью Stripe & Paddle. Просто подключите свою учетную запись и позвольте нам отслеживать рефералов, скидки и комиссионные для вас!
LeadDyno
leaddyno.com
Развивайте и управляйте своей партнерской, влиятельной или реферальной программой. Синхронизация с Shopify, Stripe и более чем 25 интеграциями. Попробуйте наше партнерское программное обеспечение бесплатно в течение 30 дней.
FirstPromoter
firstpromoter.com
Отслеживание партнеров и рефералов для SaaS. Запустите собственную партнерскую и реферальную программу за считанные минуты. Быстрая интеграция с Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee или с нашим API.
LinkMink
linkmink.com
Grow Your SaaS Revenue No servers or code needed. Companies using Stripe’s Payment Links can start tracking referrals in 5 minutes with our copy-paste integration!
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает извест...
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro Лидер в области партнерского программного обеспечения Управляйте несколькими партнерскими программами и повышайте эффективность своих партнеров с помощью Post Affiliate Pro.