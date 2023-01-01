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Metatask

Metatask

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: metatask.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Метазадача — это простой способ управления повторяемыми бизнес-процессами. Метазадачи помогают командам последовательно выполнять одни и те же задачи и получать предсказуемые результаты.

Веб-сайт: metatask.io

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