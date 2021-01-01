Альтернативы - Messente
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Sideline
sideline.com
Получите доступ к своему номеру телефона Sideline с любого устройства для обмена сообщениями в Интернете. Благодаря веб-сообщениям вы можете оставаться на связи, отправляя текстовые сообщения SMS, не выходя из рабочего стола.
JustCall
justcall.io
JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.
ManyChat
manychat.com
Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Zoho Campaigns
zoho.com
Программное обеспечение для электронного маркетинга, которое увеличивает продажи. Создавайте, отправляйте и отслеживайте кампании по электронной почте, которые помогут вам создать сильную клиентскую базу. В Zoho Campaigns есть все: от красивых шаблонов электронной почты до простого в использовании ...
Textline
textline.com
Textline — это приложение для деловых текстовых сообщений, которое позволяет отправлять текстовые сообщения клиентам с вашего компьютера. SMS — самый удобный канал связи для вашей команды.
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
EZ Texting
eztexting.com
EZ Texting предоставляет простые в использовании услуги массовой рассылки текстовых сообщений с самообслуживанием тысячам предприятий в США и Канаде. Мы специализируемся на оказании помощи местному бизнесу в росте и сохранении доходов посредством активной разъяснительной работы и взаимодействия. Наш...
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All (ранее Call-Em-All) быстро доставляет важные сообщения с помощью наших служб массовой рассылки текстовых сообщений и автоматических звонков. Попробуйте бесплатно сегодня.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Heymarket
heymarket.com
Обмен текстовыми деловыми сообщениями через Heymarket дает командам возможность выстраивать персонализированные связи. Попробуйте деловые SMS сегодня.
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
SimpleTexting
simpletexting.com
Единственная универсальная служба текстовых сообщений «все в одном». Мы делаем легким, быстрым и доступным отправку маркетинговых SMS-кампаний или общение с клиентами один на один.
TextMagic
textmagic.com
Программное обеспечение для маркетинга текстовых сообщений для бизнеса. Измените качество обслуживания клиентов с помощью нашего простого в использовании маркетингового программного обеспечения для обмена текстовыми сообщениями. Отправляйте уведомления, оповещения, напоминания, подтверждения и марке...
Avochato
avochato.com
Авочато — это простой способ отправлять текстовые сообщения для бизнеса. Наша лидирующая на рынке служба обмена текстовыми сообщениями для бизнеса позволит вам связаться с вашими клиентами быстрее и эффективнее, чем когда-либо.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
Salesmsg
salesmessage.com
Программное обеспечение для двусторонней деловой переписки позволяет легко отправлять и получать текстовые сообщения онлайн. Подпишитесь на 14-дневную пробную версию.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
CallFire
callfire.com
Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!
Textdrip
textdrip.com
Начните работу с Textdrip сегодня! Изучите наши возможности и узнайте, почему мы являемся лучшим сервисом SMS-маркетинга для ваших нужд.
Burst SMS
burstsms.com
Быстрые и простые онлайн-сервисы SMS. Развивайте свой бизнес за следующие 5 минут с помощью профессиональных сообщений A2P.
Emma
myemma.com
Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
Acumbamail
acumbamail.com
Легко отправляйте кампании по электронной почте и SMS и развивайте свой бизнес. Чтобы добиться высоких результатов, маркетинг не должен быть сложным. С помощью одного инструмента вы можете управлять своими кампаниями по электронной почте, SMS, целевыми страницами и многим другим.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
Text Request
textrequest.com
Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.
Aloware
aloware.com
Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.
Omnisend
omnisend.com
Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.
Ringy
ringy.com
Автоматизируйте задачи. Стимулируйте продажи. Воспитание ведет. Ringy — это комплексное CRM-решение, которое управляет всем этим в интуитивно понятном интерфейсе.
Postscript
postscript.io
Postscript — это маркетинговая платформа SMS/MMS для магазинов Shopify. Отправляйте кампании, создавайте средства автоматизации и получайте новый доход для своего магазина. Гарантированная рентабельность инвестиций.
Falkon SMS
falkonsms.com
Раскройте возможности маркетинга посредством текстовых сообщений. Добавьте возможности отправки текстовых сообщений к своим существующим стационарным, бесплатным номерам, номерам MS Teams и VoIP. Мгновенно обращайтесь к своим клиентам и стимулируйте рост своего бизнеса с помощью современных деловых...
Beetexting
beetexting.com
Beetexting дает вам полный контроль над управлением: службой обмена текстовыми сообщениями для бизнеса. РАЗГОВОРЫ. деловые текстовые сообщения. ОПЛАТА ПО СМС.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia — поставщик программного обеспечения для многоканального онлайн-маркетинга и обмена сообщениями, предлагающий инструменты мобильного маркетинга, маркетинга по электронной почте, голосового вещания, обмена мгновенными сообщениями и маркетинга в социальных сетях для предприятий, некоммерческих...
Mobiniti
mobiniti.com
Мы предлагаем надежные и удобные функции текстового маркетинга и обслуживание клиентов мирового класса. Цель Mobiniti – помочь вам добиться успеха.
TextUs
textus.com
TextUs — это ведущая платформа взаимодействия с потребителями для рекрутеров и продавцов, которая стимулирует создание воронки продаж и повышает коэффициенты конверсии. Пользователи любят TextUs, потому что он позволяет им более эффективно общаться с кандидатами, потенциальными клиентами и клиентами...
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Springbot
springbot.com
Рекламная рассылка. Платная реклама. Вместе на одной платформе. Springbot позволяет растущим предприятиям электронной коммерции управлять маркетингом по электронной почте и платной рекламой на единой платформе.
Listrak
listrak.com
Листрак дает результаты. Единственная интегрированная платформа цифрового маркетинга, которой доверяют более 1000 ведущих ритейлеров и брендов для электронной почты, маркетинга текстовых сообщений, определения личности, поведенческих триггеров и межканальной оркестрации.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
Privy
privy.com
Privy.com — ваш ресурс №1 для изучения маркетинга электронной коммерции… Узнайте у экспертов электронной коммерции о том, как их продажи выросли с 0 до 1 миллиона долларов.
Kixie
kixie.com
Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.
Attentive
attentivemobile.com
Инновационная платформа для увеличения количества мобильных подписчиков и доставки актуальных сообщений.
MailUp
mailup.com
MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это технология розничного маркетинга, которая переосмысливает способы взаимодействия ритейлеров со своими покупателями посредством электронного маркетинга и персонализации веб-сайтов. Запросите бесплатную демо-версию сегодня!
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Ключевые функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов ...
Prokeep
prokeep.com
Компания Prokeep, основанная в 2016 году, является ведущим программным обеспечением для управления качеством обслуживания клиентов для оптовых дистрибьюторов. Prokeep развивает отношения и бизнес, превращая общение в коммерцию; увеличение продаж за счет централизованной коммуникации, улучшение качес...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — это современная автоматизированная коммуникационная платформа, интегрированная с DMS, которая позволяет легко подключаться к клиентам и конвертировать их. Повысьте качество обслуживания вашего дилерского центра.
Patch Customer Retention
patchretention.com
Раскройте истинную силу маркетинга удержания с помощью первой в мире полностью автоматизированной и настраиваемой платформы с использованием RFM-сегментации. Обладая более чем десятилетним опытом, Патч разработал первоклассную платформу удержания клиентов, которая помогает брендам Shopify увеличиват...
Squaretalk
squaretalk.com
Расширьте возможности своего бизнеса и проложите путь к оптимизации коммуникаций с помощью Squaretalk, глобальной интерактивной платформы делового общения. Создание интеллектуальной, унифицированной платформы для наших клиентов — цель каждого члена нашей команды, и хотя Squaretalk обеспечивает взаим...
Mobiz
app.mobiz.co
Усовершенствуйте свой SMS-маркетинг с помощью динамичных, высококонверсионных целевых страниц, отправляемых непосредственно в руки ваших клиентов.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
Maropost
maropost.com
Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!
Textable
textable.co
Textable — это приложение для обмена текстовыми сообщениями VoIP для Bandwidth, Telnyx, Twilio, Flowroute, VoIPInnovations, Skyetel и других! Мы также предлагаем вариант частной торговой марки для поставщиков управляемых услуг и операторов VoIP.