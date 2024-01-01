Альтернативы - memoQ

Redokun

redokun.com

Redokun — это облачный инструмент перевода, который можно использовать для перевода различных типов документов с сохранением их макета и дизайна. Это простое решение, которое легко использовать и интегрировать (присоединение вашей команды занимает несколько часов) и позволит вам сократить время и за...