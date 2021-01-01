Альтернативы - MDirector
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Zoho Campaigns
zoho.com
Программное обеспечение для электронного маркетинга, которое увеличивает продажи. Создавайте, отправляйте и отслеживайте кампании по электронной почте, которые помогут вам создать сильную клиентскую базу. В Zoho Campaigns есть все: от красивых шаблонов электронной почты до простого в использовании ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
OneSignal
onesignal.com
Мировой лидер в области мобильных push-уведомлений, веб-пушей и обмена сообщениями в приложениях. 800 тысяч компаний доверяют отправке 5 миллиардов push-уведомлений в день.
ConvertKit
convertkit.com
Получите инструменты и средства автоматизации электронного маркетинга, необходимые для развития вашего блога и бизнеса. Присоединяйтесь к более чем 100 000 создателей и попробуйте ConvertKit сегодня.
SuiteDash
suitedash.com
Создайте свой собственный клиентский портал или доступ к клиентскому порталу с помощью нашего безопасного программного обеспечения клиентского портала: полностью фирменный вход в систему, информационная панель и уведомления по электронной почте с White Label.
Pabbly
pabbly.com
Мощные программные инструменты для ведения вашего бизнеса. Получите доступ к критически важным для бизнеса приложениям, таким как создание форм, маркетинг по электронной почте, выставление счетов, автоматизация и многое другое, в одном пакете.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
CallFire
callfire.com
Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.
Systeme
systeme.io
В Systeme.io есть все инструменты, необходимые для развития вашего онлайн-бизнеса. Нажмите здесь, чтобы создать БЕСПЛАТНУЮ учетную запись!
Podia
podia.com
Podia — это универсальный цифровой магазин. Самый простой способ продавать онлайн-курсы, загрузки, вебинары и членство, не требуя технических навыков. Попробуйте бесплатно!
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.
AWeber
aweber.com
Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Пишите электронные письма с высокой конверсией в 10 раз быстрее. Сэкономьте бесчисленные часы написания. Используйте искусственный интеллект для создания эффективных текстов для сотен различных маркетинговых кампаний по электронной почте, рассылок, информационных бюллетеней и многого другого — за с...
Appsflyer
appsflyer.com
Анализируйте и измеряйте свои мобильные маркетинговые кампании, получайте ценную информацию о путешествиях ваших клиентов и принимайте эффективные решения с помощью AppsFlyer.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt предлагает программное обеспечение CRM, а также отличную поддержку клиентов и базу знаний для отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Присоединяйтесь к нам!
SendFox
sendfox.com
Расширяйте свою аудиторию с помощью кампаний по электронной почте, автоматизации и целевых страниц, интегрирующих ваш контент.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе
Branch
branch.io
Цифровые бренды растут в Branch. Развивайте свой бизнес с помощью решений корпоративного уровня, предназначенных для повышения сквозного взаимодействия с пользователями и обеспечения комплексного измерения эффективности маркетинга на всех устройствах, каналах и платформах.
Apptivo
apptivo.com
Миссия Apptivo заключалась в том, чтобы стать доступным и простым в использовании решением для малого бизнеса, позволяющим сотрудничать с клиентами, предоставляя настраиваемые приложения.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
Storyly
storyly.io
Недостающий элемент для взаимодействия с мобильными пользователями следующего уровня. Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты...
Cakemail
cakemail.com
Все инструменты, необходимые для доставки писем, которые нужны людям. Привлекайте свою аудиторию и развивайте свой бизнес с помощью инструментов и постоянной поддержки, необходимых для отправки маркетинговых и транзакционных электронных писем.
Braze
braze.com
Обеспечьте актуальное персонализированное обслуживание клиентов в режиме реального времени.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Формы и всплывающие окна Getsitecontrol помогают предотвратить уход посетителей сайта, не предприняв никаких действий. Используйте его для создания списков адресов электронной почты, сбора отзывов и повышения рентабельности инвестиций.
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Helpmonks
helpmonks.com
Откройте для себя универсальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для вашей команды обслуживания клиентов, с инструментами для улучшения качества обслуживания клиентов. Узнать больше!
Benchmark
benchmarkemail.com
Служба электронного маркетинга для привлечения подписчиков, привлечения потенциальных клиентов, отправки красивых, отзывчивых электронных писем и отслеживания результатов.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia — поставщик программного обеспечения для многоканального онлайн-маркетинга и обмена сообщениями, предлагающий инструменты мобильного маркетинга, маркетинга по электронной почте, голосового вещания, обмена мгновенными сообщениями и маркетинга в социальных сетях для предприятий, некоммерческих...
SendX
sendx.io
Программное обеспечение для электронного маркетинга, которое поможет вам с кампаниями по электронной почте, капельным маркетингом, ростом списков, целевыми страницами, веб-формами, всплывающими окнами по электронной почте и автоматизацией. Создайте свою учетную запись для электронного маркетинга и н...
Litmus
litmus.com
Litmus помогает маркетологам электронной почты работать более эффективно, выявлять дорогостоящие ошибки и ускорять эффективность кампаний.
QuickMail
quickmail.io
Отправляйте автоматические электронные письма и начинайте больше разговоров. Наше программное обеспечение повышает доставляемость и автоматизирует последующие действия, поэтому вы получаете больше ответов с меньшими усилиями.
Customerly
customerly.io
Предоставляйте своим клиентам поддержку, которую они заслуживают. Customerly позволяет легко продолжать предлагать вашим клиентам поддержку мирового класса, пока вы растете и масштабируете свой бизнес.
FreshMail
freshmail.com
Получите доступ к своей учетной записи FreshMail из любого места. Ваши файлы и данные, а также инструменты FreshMail находятся в безопасности в выделенном облаке и всегда готовы к работе.
EmailOctopus
emailoctopus.com
Управляйте своими подписчиками и отправляйте им электронные письма гораздо дешевле с помощью EmailOctopus. Создатель электронной почты с помощью перетаскивания, мощная аналитика, отслеживание отказов/жалоб и многое другое.
Replyify
replyify.com
Последовательности капельных рассылок по электронной почте — это наиболее эффективный способ для менеджеров по работе с клиентами, специалистов по развитию продаж, формированию спроса, рекрутеров, специалистов по финансовому планированию, вице-президентов и генеральных директоров заключить больше сд...
CleverReach
cleverreach.com
С помощью программного обеспечения для электронного маркетинга CleverReach вы можете легко создавать профессиональные кампании по электронной почте. Кроме того, вы можете идеально управлять своими получателями и получать выгоду от интуитивно понятных отчетов.
Listrak
listrak.com
Листрак дает результаты. Единственная интегрированная платформа цифрового маркетинга, которой доверяют более 1000 ведущих ритейлеров и брендов для электронной почты, маркетинга текстовых сообщений, определения личности, поведенческих триггеров и межканальной оркестрации.
GoSquared
gosquared.com
Развивайте свой бизнес с помощью автоматизации маркетинга, живого чата и аналитики в реальном времени.
Privy
privy.com
Privy.com — ваш ресурс №1 для изучения маркетинга электронной коммерции… Узнайте у экспертов электронной коммерции о том, как их продажи выросли с 0 до 1 миллиона долларов.
Workbooks
workbooks.com
Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.
TextUs
textus.com
TextUs — это ведущая платформа взаимодействия с потребителями для рекрутеров и продавцов, которая стимулирует создание воронки продаж и повышает коэффициенты конверсии. Пользователи любят TextUs, потому что он позволяет им более эффективно общаться с кандидатами, потенциальными клиентами и клиентами...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов...
StorifyMe
storifyme.com
Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...
Levitate
levitate.ai
Наша платформа счастья сочетает в себе аутентичные инструменты коммуникации, преданных своему делу специалистов по успеху и искусственный интеллект, которые помогут вам построить долгосрочные отношения.