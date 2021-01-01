Альтернативы - MDirector

TextUs

textus.com

TextUs — это ведущая платформа взаимодействия с потребителями для рекрутеров и продавцов, которая стимулирует создание воронки продаж и повышает коэффициенты конверсии. Пользователи любят TextUs, потому что он позволяет им более эффективно общаться с кандидатами, потенциальными клиентами и клиентами...