Альтернативы - Mazévo

Locaboo

locaboo.com

Мы унифицируем весь рабочий процесс управления и бронирования помещений для современных организаций и команд, чтобы каждый получил максимально простой доступ к пространству, спорту и мероприятиям в кратчайшие сроки, в любое время и без усилий. Locaboo — ведущая платформа для управления площадями для...