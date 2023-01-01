Альтернативы - Mautic
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
HighLevel
gohighlevel.com
Самая быстрорастущая белая платформа для агентств цифрового маркетинга. CRM, электронная почта, двусторонние SMS, построитель воронок и многое другое!
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
ManyChat
manychat.com
Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Keap
keap.com
Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...
OneSignal
onesignal.com
Мировой лидер в области мобильных push-уведомлений, веб-пушей и обмена сообщениями в приложениях. 800 тысяч компаний доверяют отправке 5 миллиардов push-уведомлений в день.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Программное обеспечение для автоматизации маркетинга для более быстрого роста бизнеса. Zoho MarketingHub — это универсальное программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает вам успешно управлять своей маркетинговой деятельностью по нескольким каналам. Привлекайте больше потен...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
Thryv
thryv.com
Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.
Agile CRM
agilecrm.com
Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.
vcita
vcita.com
Развивайте больше бизнеса и предоставляйте превосходные услуги с помощью универсального приложения для управления бизнесом для малого бизнеса |
Ontraport
ontraport.com
Автоматизируйте, подключайте и оптимизируйте свой маркетинг с помощью Ontraport — CRM и маркетинговой платформы, предназначенной для развития вашего бизнеса.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
Omnisend
omnisend.com
Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Braze
braze.com
Обеспечьте актуальное персонализированное обслуживание клиентов в режиме реального времени.
Kizen
kizen.com
Kizen дает преимущество командам по продажам, маркетингу и обслуживанию любого размера, объединяя все ваши данные с интеллектуальной автоматизацией и мощным искусственным интеллектом.
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
Activepieces
activepieces.com
Бесплатный и автономный инструмент автоматизации бизнеса без кода с открытым исходным кодом. Альтернатива Zapier с открытым исходным кодом.
SALESmanago
salesmanago.com
Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE помогает бизнесу расти с помощью программного обеспечения для продаж и маркетинга. Мы — универсальное решение для CRM, электронного маркетинга и автоматизации маркетинга, созданное с учетом вашего стиля работы. Привлекайте клиентов и увеличивайте доход с помощью нашей простой в использо...
User.com
user.com
User.com — это передовое программное обеспечение для автоматизации маркетинга и продаж. Мы помогаем компаниям оптимизировать внутренние процессы и быстрее развивать свой бизнес.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Listrak
listrak.com
Листрак дает результаты. Единственная интегрированная платформа цифрового маркетинга, которой доверяют более 1000 ведущих ритейлеров и брендов для электронной почты, маркетинга текстовых сообщений, определения личности, поведенческих триггеров и межканальной оркестрации.
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market от SugarCRM (ранее Salesfusion) — это платформа автоматизации маркетинга, созданная для вас. Запросите демо-версию!
Vero
getvero.com
Маркетинговое программное обеспечение для современного стека данных. Меняющие правила игры многоканальные инструменты обмена сообщениями, которые помогут командам маркетинга и продукта беспрепятственно общаться со своими клиентами.
Encharge
encharge.io
Поведенческие электронные письма соответствуют автоматизации маркетинга. Отправляйте электронные письма на основе того, что люди делают на вашем веб-сайте, и автоматизируйте маркетинговый процесс на протяжении всего пути пользователя. Первая платформа автоматизации маркетинга для стартапов и цифрово...
Iterable
iterable.com
Общайтесь со своими клиентами так, как будто вы их действительно знаете. Iterable — это платформа кросс-канального маркетинга, которая обеспечивает унифицированное обслуживание клиентов и позволяет вам создавать, оптимизировать и измерять каждое взаимодействие на протяжении всего пути клиента.
Acquia
acquia.com
Acquia — компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу, основанная Дрисом Байтартом и Джеем Бэтсоном для предоставления корпоративных продуктов, услуг и технической поддержки для платформы управления веб-контентом с открытым исходным кодом Drupal.
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub объединяет продажи, маркетинг и обслуживание в мощной CRM, которая помогает малому и среднему бизнесу увеличивать продажи и привлекать клиентов.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего маркетинга B2B. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Maropost
maropost.com
Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!
Blueshift
blueshift.com
Blueshift помогает брендам предоставлять релевантный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Ее платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реальног...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляем La Growth Machine, первую многоканальную платформу для поиска потенциальных клиентов, которая позволяет вам общаться с потенциальными клиентами через LinkedIn, электронную почту и Twitter. С помощью La Growth Machine вы можете: - Импортировать потенциальных клиентов из LinkedIn или файл...
Shape Software
setshape.com
Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...
SuperOffice
superoffice.com
SuperOffice — это облачное CRM-решение, призванное помочь вам построить прочные деловые отношения с вашими клиентами и превратить их в доход.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...
Sendlane
sendlane.com
Обеспечьте исключительное качество обслуживания клиентов в сфере электронной коммерции с помощью электронной почты и SMS для BigCommerce.
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.
Insider
useinsider.com
Одна платформа для индивидуального многоканального обслуживания клиентов. Insider объединяет данные по разным каналам, прогнозирует будущее поведение с помощью ИИ и индивидуализирует опыт на единой платформе с максимально быстрой окупаемостью.
Genoo
genoo.com
Marketing automation software that does what you need done: email marketing, forms, landing pages, lead nurturing, lead scoring, surveys, assessments, and more – with the #1 inbox deliverability in the business – getting more of your emails to the people you want to see them. We are honored to have ...
Right On Interactive
rightoninteractive.com
Technology will always be evolving, but engagement is timeless. Engaged customers generate more revenue and often become your advocates. At Right On Interactive, we’ve seen profitable growth sustaine... Show More when marketers view engagement as a journey, not just a campaign. So we’ve designed our...
Lucep
lucep.com
Lucep’s automated lead qualification system validates numbers, gets leads to confirm their interest, and continues to engage via phone, SMS, email and WhatsApp.
Inflection.io
inflection.io
The next generation B2B marketing and customer communication platform. Send highly personalized messages with user engagement data without waiting on product or data teams. Guide your users to quicker onboarding, better adoption, and get more revenue and pipeline. The power of Marketo, ease of use o...
Synerise
synerise.com
Real-Time Interaction Automation & Management Platform driven by AI. Synerise connects modern data collection, processing methods and analytics with AI-driven business scenario execution. Synerise uses AI to completely change the modern approach to data management. A comprehensive ecosystem provides...
Convertedin
converted.in
Convertedin is a marketing operating system for e-commerce, which utilizes data and shoppers' insights to create personalized multi-channel marketing that boosts customer engagement and maximizes ROI. Scale Your Campaigns Using Ad Automation Run, scale, and automate your advertising campaigns on fiv...
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и поддержания прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении все...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и поддержания прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении все...