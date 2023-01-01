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Альтернативы - Mautic

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Самая быстрорастущая белая платформа для агентств цифрового маркетинга. CRM, электронная почта, двусторонние SMS, построитель воронок и многое другое!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

Keap

Keap

keap.com

Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

Мировой лидер в области мобильных push-уведомлений, веб-пушей и обмена сообщениями в приложениях. 800 тысяч компаний доверяют отправке 5 миллиардов push-уведомлений в день.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Программное обеспечение для автоматизации маркетинга для более быстрого роста бизнеса. Zoho MarketingHub — это универсальное программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает вам успешно управлять своей маркетинговой деятельностью по нескольким каналам. Привлекайте больше потен...

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!

Thryv

Thryv

thryv.com

Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.

vcita

vcita

vcita.com

Развивайте больше бизнеса и предоставляйте превосходные услуги с помощью универсального приложения для управления бизнесом для малого бизнеса |

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Автоматизируйте, подключайте и оптимизируйте свой маркетинг с помощью Ontraport — CRM и маркетинговой платформы, предназначенной для развития вашего бизнеса.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

Braze

Braze

braze.com

Обеспечьте актуальное персонализированное обслуживание клиентов в режиме реального времени.

Kizen

Kizen

kizen.com

Kizen дает преимущество командам по продажам, маркетингу и обслуживанию любого размера, объединяя все ваши данные с интеллектуальной автоматизацией и мощным искусственным интеллектом.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.

Activepieces

Activepieces

activepieces.com

Бесплатный и автономный инструмент автоматизации бизнеса без кода с открытым исходным кодом. Альтернатива Zapier с открытым исходным кодом.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.

BenchmarkONE

BenchmarkONE

hatchbuck.com

BenchmarkONE помогает бизнесу расти с помощью программного обеспечения для продаж и маркетинга. Мы — универсальное решение для CRM, электронного маркетинга и автоматизации маркетинга, созданное с учетом вашего стиля работы. Привлекайте клиентов и увеличивайте доход с помощью нашей простой в использо...

User.com

User.com

user.com

User.com — это передовое программное обеспечение для автоматизации маркетинга и продаж. Мы помогаем компаниям оптимизировать внутренние процессы и быстрее развивать свой бизнес.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...

Contlo

Contlo

contlo.com

Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.

Listrak

Listrak

listrak.com

Листрак дает результаты. Единственная интегрированная платформа цифрового маркетинга, которой доверяют более 1000 ведущих ритейлеров и брендов для электронной почты, маркетинга текстовых сообщений, определения личности, поведенческих триггеров и межканальной оркестрации.

Sugar Market

Sugar Market

salesfusion.com

Sugar Market от SugarCRM (ранее Salesfusion) — это платформа автоматизации маркетинга, созданная для вас. Запросите демо-версию!

Vero

Vero

getvero.com

Маркетинговое программное обеспечение для современного стека данных. Меняющие правила игры многоканальные инструменты обмена сообщениями, которые помогут командам маркетинга и продукта беспрепятственно общаться со своими клиентами.

Encharge

Encharge

encharge.io

Поведенческие электронные письма соответствуют автоматизации маркетинга. Отправляйте электронные письма на основе того, что люди делают на вашем веб-сайте, и автоматизируйте маркетинговый процесс на протяжении всего пути пользователя. Первая платформа автоматизации маркетинга для стартапов и цифрово...

Iterable

Iterable

iterable.com

Общайтесь со своими клиентами так, как будто вы их действительно знаете. Iterable — это платформа кросс-канального маркетинга, которая обеспечивает унифицированное обслуживание клиентов и позволяет вам создавать, оптимизировать и измерять каждое взаимодействие на протяжении всего пути клиента.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia — компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу, основанная Дрисом Байтартом и Джеем Бэтсоном для предоставления корпоративных продуктов, услуг и технической поддержки для платформы управления веб-контентом с открытым исходным кодом Drupal.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.

ConvergeHub

ConvergeHub

convergehub.com

ConvergeHub объединяет продажи, маркетинг и обслуживание в мощной CRM, которая помогает малому и среднему бизнесу увеличивать продажи и привлекать клиентов.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и ​​продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

Полное программное обеспечение для входящего и исходящего маркетинга B2B. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.

Maropost

Maropost

maropost.com

Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!

Blueshift

Blueshift

blueshift.com

Blueshift помогает брендам предоставлять релевантный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Ее платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реальног...

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

Представляем La Growth Machine, первую многоканальную платформу для поиска потенциальных клиентов, которая позволяет вам общаться с потенциальными клиентами через LinkedIn, электронную почту и Twitter. С помощью La Growth Machine вы можете: - Импортировать потенциальных клиентов из LinkedIn или файл...

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной плат...

SuperOffice

SuperOffice

superoffice.com

SuperOffice — это облачное CRM-решение, призванное помочь вам построить прочные деловые отношения с вашими клиентами и превратить их в доход.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...

Sendlane

Sendlane

sendlane.com

Обеспечьте исключительное качество обслуживания клиентов в сфере электронной коммерции с помощью электронной почты и SMS для BigCommerce.

Act-On

Act-On

act-on.com

Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.

Insider

Insider

useinsider.com

Одна платформа для индивидуального многоканального обслуживания клиентов. Insider объединяет данные по разным каналам, прогнозирует будущее поведение с помощью ИИ и индивидуализирует опыт на единой платформе с максимально быстрой окупаемостью.

Genoo

Genoo

genoo.com

Marketing automation software that does what you need done: email marketing, forms, landing pages, lead nurturing, lead scoring, surveys, assessments, and more – with the #1 inbox deliverability in the business – getting more of your emails to the people you want to see them. We are honored to have ...

Right On Interactive

Right On Interactive

rightoninteractive.com

Technology will always be evolving, but engagement is timeless. Engaged customers generate more revenue and often become your advocates. At Right On Interactive, we’ve seen profitable growth sustaine... Show More when marketers view engagement as a journey, not just a campaign. So we’ve designed our...

Lucep

Lucep

lucep.com

Lucep’s automated lead qualification system validates numbers, gets leads to confirm their interest, and continues to engage via phone, SMS, email and WhatsApp.

Inflection.io

Inflection.io

inflection.io

The next generation B2B marketing and customer communication platform. Send highly personalized messages with user engagement data without waiting on product or data teams. Guide your users to quicker onboarding, better adoption, and get more revenue and pipeline. The power of Marketo, ease of use o...

Synerise

Synerise

synerise.com

Real-Time Interaction Automation & Management Platform driven by AI. Synerise connects modern data collection, processing methods and analytics with AI-driven business scenario execution. Synerise uses AI to completely change the modern approach to data management. A comprehensive ecosystem provides...

Convertedin

Convertedin

converted.in

Convertedin is a marketing operating system for e-commerce, which utilizes data and shoppers' insights to create personalized multi-channel marketing that boosts customer engagement and maximizes ROI. Scale Your Campaigns Using Ad Automation Run, scale, and automate your advertising campaigns on fiv...

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и поддержания прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении все...

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и поддержания прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении все...

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