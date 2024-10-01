Альтернативы - MATLAB Online
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...
InfluxData
influxdata.com
База данных временных рядов с открытым исходным кодом InfluxDB, специально созданная InfluxData для мониторинга показателей и событий, обеспечивает видимость стеков, датчиков и систем в режиме реального времени. Используйте InfluxDB для сбора, анализа и хранения миллионов точек в секунду, соблюдения...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — это увлекательная, комплексная платформа для анализа данных с низким уровнем кода/без кода, которая позволяет любому человеку и в любом месте превращать огромные объемы данных в быстрые идеи, которые помогают им каждый день совершать прорывы. Сегодня организации по всему миру полагаются на...
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. * Интерактивные синхронизированные процедуры в реальном времени для...
Clarify
clarify.io
Clarify позволяет вам и вашей команде легко визуализировать, исследовать и делиться знаниями о данных временных рядов. Помогаем вам превращать данные в реальную ценность каждый день. Визуализируя ваши данные в одном интуитивно понятном и привлекательном интерфейсе, Clarify делает данные доступными д...
Avora
avora.com
Avora — это решение AutoML для всех. Цифровизация экономики ускорила темпы движения рынков, поскольку у всех заинтересованных сторон бизнеса возникла необходимость принимать решения и создавать стратегии, основанные на точных данных о рынке и результатах деятельности. Avora помогает организациям дел...
Sedai
sedai.io
Sedai обеспечивает оптимизацию затрат на облако и настройку производительности на основе искусственного интеллекта, позволяя командам DevOps и SRE максимизировать экономию в облаке, улучшить качество обслуживания клиентов и плавно масштабировать. С помощью Sedai компании могут добиться непрерывной о...
Ikigai
ikigailabs.io
Операционная платформа бизнес-аналитики Ikigai меняет способ принятия бизнесом тактических решений. Удобный для бизнес-пользователей пользовательский интерфейс/UX позволяет любому вводить и подготавливать данные, а также проводить надежный анализ на основе искусственного интеллекта для достижения св...
Marple
marpledata.com
Marple — это веб-платформа для анализа данных временных рядов для инженерных команд. Marple уделяет особое внимание данным датчиков, получаемым в результате испытаний и измерений. Marple предлагает функции управления данными и анализа данных. Он особенно эффективен при визуализации больших наборов д...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — это база данных времени и пространства. Kinetica позволяет легко и быстро: - принимать огромные объемы данных Интернета вещей и других контекстных наборов данных - объединять наборы данных с помощью пространственных и временных соединений - анализировать данные с помощью аналитики на осно...
Anodot
anodot.com
Платформа расширенной аналитики Anodot — это новое поколение бизнес-аналитики. Anodot активно выявляет критические для дохода бизнес-инциденты, рекомендует действия и автоматизирует процесс исправления в режиме реального времени. Запатентованная технология Anodot выходит за рамки визуализации данных...
Baresquare
baresquare.com
Никогда не позволяйте тупиковой кнопке снижать коэффициент конверсии, терять посетителей из-за медленной загрузки страниц или упускать важные показатели. Аналитика Baresquare, основанная на действиях, выявляет небольшие проблемы до того, как они превратятся в большие проблемы, и выявляет микро-идеи,...