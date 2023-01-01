Mastermind — это онлайн-академия, где мы обучаем наших студентов аппаратному обеспечению, программированию, кибербезопасности, робототехнике, созданию контента, моддингу, операционным системам и многому другому.

Веб-сайт: mastermind.ac

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mastermind, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.